«Dans ma culture, la mort n’est pas la fin, c’est plutôt un point de départ.» Mots que T’Challa a prononcés alors qu’il pleurait la mort de son père dans « Captain America: Civil War ». Alors que nous pleurons le décès prématuré d’un super-héros, à l’écran et à l’extérieur, on nous rappelle que l’objectif n’est pas de vivre éternellement , le but est de créer quelque chose qui le fera.

Chadwick Boseman a laissé un héritage distinctif de force, de grâce, de compassion, d’humilité, de puissance et de cœur. Il a inspiré une nouvelle génération à croire en elle-même et contre toute attente à ne jamais perdre la foi. Bien qu’il soit parti trop tôt, il ne nous quittera jamais – parce que les vrais rois ne meurent jamais.

Dans un communiqué publié sur le compte Twitter de Chadwick Boseman vendredi soir, la famille de Boseman a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2016 et qu’il luttait tranquillement contre la maladie depuis. La déclaration ajoute: «Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous en êtes venus à aimer.»

Le dévouement de Chadwick Boseman à son métier a fait une impression indélébile sur ses fans et l’industrie du divertissement. Sa carrière a amplifié la culture et l’histoire des Noirs d’une manière qui a donné vie à de grands hommes et personnages.

Ses 5 meilleures performances (et des liens vers des articles / interviews de Blackfilm) comprennent:

21 Bridges – Regardez Chadwick Boseman et Sienna Miller parler de «21 Bridges»

Un thriller d’action de 2019 réalisé par Brian Kirk. Le film met en vedette Chadwick Boseman dans le rôle d’un détective du NYPD qui ferme les 21 ponts éponymes de Manhattan pour trouver deux tueurs de flics présumés.

Black Panther – Entretien de visite de Black Panther Set

Un film de super-héros de 2018 basé sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures, il s’agit du 18e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). T’Challa, le roi de la nation africaine de Wakanda, gagne en force en ingérant l’herbe en forme de cœur. Il monte sur le trône après la mort de son père T’Chaka dans Captain America: Civil War. * Ce mouvement signifiait tellement pour les garçons noirs #wakandaforever

Marshall – Article sur le «Marshall» de Chadwick Boseman

Un film dramatique juridique biographique de 2017 réalisé par Reginald Hudlin et écrit par Michael et Jacob Koskoff. Il met en vedette Chadwick Boseman dans le rôle de Thurgood Marshall, le premier juge de la Cour suprême afro-américaine, et se concentre sur l’un des premiers cas de sa carrière, l’État du Connecticut contre Joseph Spell, un homme accusé d’agression sexuelle et de tentative de meurtre.

Get On Up – Chadwick Boseman parle d’être James Brown

Un film dramatique musical biographique de 2014 sur la vie du chanteur James Brown et réalisé par Tate Taylor et écrit par Jez et John-Henry Butterworth. Le film met en vedette un ensemble avec Chadwick Boseman dans le rôle de Brown, Nelsan Ellis dans le rôle de Bobby Byrd, Dan Aykroyd dans le rôle de Ben Bart, Viola Davis dans le rôle de Susie Brown, Craig Robinson dans le rôle de Maceo Parker et Octavia Spencer dans le rôle de tante Honey.

42 – Article de premier aperçu

Un film sportif biographique de 2013 écrit et réalisé par Brian Helgeland sur l’intégration raciale du baseball professionnel américain par le joueur Jackie Robinson, qui portait le maillot numéro 42 tout au long de sa carrière dans la Major League. Le film met en vedette un casting d’ensemble dirigé par Chadwick Boseman dans le rôle de Robinson et Harrison Ford dans le rôle de Branch Rickey, avec Nicole Beharie, Christopher Meloni, André Holland, Lucas Black, Hamish Linklater et Ryan Merriman dans des rôles de soutien.

Reste au pouvoir, Chadwick Boseman 1976-2020