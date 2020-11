Malgré le fait que la dernière aventure de Natasha Romanoff dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) ait été retardée par la pandémie de coronavirus, les cybernuts continuent de partager des images en direct sur les réseaux sociaux et ce week-end n’a pas fait exception, comme ils ont révélé les nouvelles photos divulguées de «Black Widow» qui montrent un look différent de l’héroïne.

Il faut se rappeler que, bien que sa date de sortie ait été modifiée à l’année prochaine, Marvel Studios n’a pas pu arrêter le lancement de différents produits commerciaux du film, tels que Funko Pops et des figurines en édition spéciale de Marvel Legends; Cela est dû aux relations commerciales qu’il avait déjà avec les différentes marques.

Maintenant, parmi ces produits rejoint ce 3 novembre “ Black Widow: The Official Movie Special Book ”, où il contient des photographies, des dessins et des données du long métrage, mais les internautes n’ont pas pu attendre quelques jours, car ils ont partagé certaines des images de ce livre.

Nouvelle photo de Black Widow de r / marvelstudios

Dans l’une des nouvelles photos divulguées de “ Black Widow ”, on voit un changement de look du protagoniste et ce n’est pas exactement une autre combinaison de combat, mais c’est un sweat-shirt noir qui montre l’aspect plus informel et détendu du personnage de Marvel, quelque chose qui n’a pas été beaucoup vu dans le MCU. Les autres clichés sont les coulisses du live-action et une nouvelle approche du costume blanc.

MEU DEUS É A PATROA 📸 Plus de photos de Natasha Romanoff pas de livre spécial du film #BlackWidow! pic.twitter.com/8t0mYoGcwJ – Black Widow Brasil (@BlackWidowBR) 31 octobre 2020

Il est très probable que le “ Black Widow: The Official Movie Special Book ” ait quelques spoilers, car à l’origine, le plan était que ce livre devait sortir après la première du film, qui devait sortir en mai 2020, mais le L’épidémie de Covid-19 a retardé non seulement son arrivée sur grand écran, mais aussi le début de la phase 4 du MCU.

NATASHA ROMANOFF MARCHE SUR MOI MAAM pic.twitter.com/GJPtZK9tjY – ambre ⧗ (@formerussianspy) 31 octobre 2020

Et bien que les fans aient demandé à la maison des idées de publier “ Black Widow ” directement sur la plate-forme de streaming, Disney +, la société a rejeté ce plan, grâce aux chiffres présentés par le lve-action de “ Mulan ”, le qui n’étaient pas rentables économiquement.

ILS SONT LES PLUS CUTÉS QUE JE Jure que je ne peux pas attendre ce duo AAAHH 💓 pic.twitter.com/QH3GkZMY8e – ambre ⧗ (@formerussianspy) 31 octobre 2020

Il faudra donc attendre sa première dans les salles jusqu’au 7 mai 2021.