Les pièces sont déjà en cours de préparation pour que le DCEU reçoive un nouvel épisode du King of the Seas, cependant, tous ceux qui ont participé au premier versement ne reviendront pas pour la suite, puisqu’il a été confirmé qu’il y aura des changements dans ‘Aquaman 2’ et que l’une des pièces clés ne sera pas présente dans cette deuxième partie.

Après que Johnny Depp ait perdu son procès contre The Sun et soit exclu de “ Fantastic Beasts 3 ”, les fans ont lancé une campagne pour demander à Amber Heard de ‘Aquaman 2’, pétition qui a déjà réussi à rassembler un million de formulaires, cependant, le studio ne l’a pas commentée, mais il a été révélé que quelqu’un d’autre quitterait la production.

Ainsi, le nouvel épisode de ‘Aquaman’ ne mettra plus en vedette le créateur de costumes, Kym Barret, et sa place devrait être prise par Louise Frogley, qui a déjà travaillé dans le genre des super-héros dans des films tels que “ Ant-Man and the Wasp ”, “ Spider-Man: Homecoming ”, “ Constantine ” et “ Iron Man 3 ”, afin que les fans puissent être assurés que a beaucoup d’expérience dans ce domaine.

Les raisons pour lesquelles Barret ne reviendra plus sont inconnues, Heureusement, une grande partie de la production du premier opus le sera, alors James Wan, Jason Momoa, Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II reprendront leurs rôles, ce qui indiquerait que Black Manta sera de retour pour faire face à un encore avec Aquaman.

Avant que la pandémie ne commence à clore les études, Abdul-Mateen II a mentionné dans une interview avec EW plus de détails sur le retour de son personnage. «Nous avons une date de décembre 2022. Espérons que cela restera. Black Manta sera de retour, je me sens en sécurité en disant cela. Je suis ravi de revenir dans ce monde et de causer plus de problèmes. Je veux vraiment ajouter plus de personnalité et plus de caractère à David Kane et lui donner plus de corps dans Aquaman 2 et lui donner plus de plaisir », a déclaré l’acteur.

Voilà comment les changements dans ‘Aquaman 2’ commenceront avec le départ du costumier, Kym Barret, mais ce ne serait pas la seule victime que le film pourrait avoir, car si les fans atteignent leur objectif, la prochaine à partir serait, Amber Heard, dont la popularité est tombée après les problèmes légalités dans lesquelles il a été impliqué.