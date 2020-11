Le gang se réunira une fois de plus, mais avec un projet inattendu qui aura apparemment un ton et une mission complètement différents de 21 Jump Street. Universal a choisi Chris Miller et Phil Lord comme commandants d’un film qui donnera de nouveaux airs à l’un des monstres les plus aimés et les plus connus d’Universal, et avec Channing Tatum confirmé comme le visage principal.

Bien qu’il s’agisse d’un film appartenant à l’un des monstres d’Universal, le projet a été décrit comme un “thriller moderne ironique”, il est donc probable qu’il ne fasse pas partie d’un nouveau plan de l’étude visant à construire un univers à la le respect. Tatum a été choisi pour le rôle principal, mais pour le moment, on ne sait pas de quel personnage il s’agit.

Un communiqué de presse décrit (via) ce nouveau film comme un “comme une réinvention audacieuse du genre” engendré pour l’un des personnages les plus aimés de son recueil de monstres. Le projet répond au besoin de soutenir un film qui est sorti en salles cette année et a reçu des avis favorables de tous les secteurs d’intérêt pour l’industrie et le studio.

Universal a découvert cette année avec The Invisible Man, mettant en vedette Elisabeth Moss, lauréate d’un prix, que différentes approches de ses monstres classiques peuvent être conçues et devenir un succès, si vous avez la bonne équipe créative et le bon casting. Le film susmentionné était l’un des rares succès théâtraux que le studio avait eu juste avant que la pandémie ne frappe. Et son approche moderne de l’histoire qui respectait l’essence du personnage lui a donné la faveur du public.

Le nouveau film de monstres annoncé sera produit par Miller et Lord eux-mêmes, ainsi que Channing Tatum. C’est le producteur responsable de Magic Mike, Reid Carolin, qui a eu l’idée de ce projet, mais qui était en charge de la production du film. Pendant ce temps, cette idée initiale a été développée pour un script sous la forme qui a été écrite par Wes Tooke, qui est connu pour son travail dans l’écriture du film d’action Midway: Battle in the Pacific, ou aussi pour la série Colony.

Bien sûr, le projet est au stade immature de sa conception, on ne sait donc pas quels autres talents, derrière ou devant la caméra, se joindront, encore moins parler d’une date de sortie.

L’annonce de ce projet signifie probablement qu’Universal a renoncé à son idéal de créer un univers cinématographique partagé, tout comme Marvel, où convergent ses monstres classiques. Initialement, cette réclamation commencerait par The Mummy, qui mettait en vedette Tom Cruise et a reçu un accueil défavorable. Son approche action-aventure n’a été appréciée ni par le public ni par les critiques, alors les projets d’extension de la franchise se sont rapidement estompés.

Maintenant, il semble qu’Universal cherchera à se concentrer sur chacun de ses personnages pour construire son histoire originale autour d’eux, avec des rebondissements modernes qui en font des thrillers efficaces pour le public d’aujourd’hui. Comme cela s’est produit avec The Invisible Man, qui à ce jour est considéré comme l’un des meilleurs films à suspense de cette année.

En revanche, les noms importants de ce nouveau projet sont à portée de main pour l’instant. Channing Tatum travaille sur ses débuts en tant que réalisateur, un film intitulé Dog, qui est également co-réalisé par Reid Carolin susmentionné. Et de leur côté, Chris Miller et Phil Lord ont entre les mains la suite de Spider-Man: A New Universe, la série télévisée Clone High et un nouveau film sur les astronautes avec (encore) Ryan Gosling.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.