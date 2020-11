En 2019, Caos: Le début ou Chaos Walking (titre original) a été classé comme “non présentable” et le cinéaste uruguayen Federico Álvarez a dû rejoindre la production pour aider Doug Liman à faire plusieurs reprises, ce qui a retardé la première. du film. Maintenant vers la fin de 2020, Lionsgate présente enfin la première bande-annonce du film mettant en vedette Tom Holland (Le diable à toute heure) et Daisy Ridley (Star Wars: Épisode IX).

Chaos Walking est une histoire dystopique basée sur le premier livre de la série intitulée The Knife of Never Letting Go de l’écrivain Patrick Ness. Le film raconte les dangereuses aventures de Todd Hewitt (Hollande), un jeune homme qui vit sur une planète mystérieuse où toutes les femmes ont disparu. Pendant ce temps, tous les hommes qui habitent cette planète heureuse, y compris Todd, souffrent d’une force étrange connue sous le nom de “The Noise”, qui fait ressortir toutes leurs pensées pour que le monde les voie. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque Todd découvre Viola (Ridley), une fille qui s’écrase sur sa planète et avec qui il est surpris.

Un synopsis officiel d’IMDb se lit comme suit:

«Un monde dystopique où il n’y a pas de femmes et où toutes les créatures vivantes peuvent entendre les pensées des autres dans un flot d’images, de mots et de sons appelé« Le Rudio »».

En plus de Tom Holland et Daisy Ridley, le casting est rejoint par Mads Mikkelsen, le Mexicain Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo. Le film est réalisé par Doug Liman (Edge of Tomorrow) et avec un scénario organisé par Christopher Ford et Patrick Ness lui-même.

Selon EW, Chaos: The Inception a été filmé en 2017 et avait une sortie prévue pour le 1er mars 2019, mais comme nous l’avons averti ci-dessus, les reprises ont retardé les plans et Lionsgate a dû dépenser environ 100 millions de dollars pour restructurer le film.

Chaos: The Beginning sortira enfin en salles 22 janvier 2021.

