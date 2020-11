L’acteur Charlie Hunnam est peut-être mieux connu par un certain secteur comme le héros d’action qui n’aurait rien à voir avec la comédie Comment survivre à mon ex? Cependant, l’un des rôles du film a été écrit spécialement pour lui et l’acteur devait encore décliner l’offre suite à une intuition que le rôle n’était pas adapté à sa vie personnelle et professionnelle.

Tout est venu d’une interview avec Collider dans laquelle l’acteur a raconté l’histoire de sa relation avec le film. Il s’avère que Jason Siegel est l’un de ses meilleurs amis et c’est dans cet esprit qu’il a écrit le scénario du film en pensant qu’il pourrait jouer à ses côtés le rôle principal que nous associons désormais tous au visage de Russell Brand.

“Je suis entré et j’ai participé à la lecture du scénario et ce fut un succès”, a déclaré l’acteur. «Judd [Apatow] produisait. J’étais dans une phase sombre de ma carrière à l’époque, et j’avais l’impression que je devais prendre les choses en main et que cela n’était pas vraiment aligné dans ma vie et ma carrière, avec ce que je voulais faire. “

Malgré le lien étroit d’amitié, Hunnam raconte qu’il a dû s’excuser dur auprès de Siegel car il ne pouvait pas jouer le rôle. Selon son récit, il y avait certainement un peu de ressentiment dans le cercle intime de la production qu’il a abandonné, cependant, il insiste sur le fait qu’il aurait dû le faire en suivant son «North Star» et a défini quelle était la voie qu’il devait suivre désormais.

Plus tard, Charlie Hunnam n’était pas la co-vedette de Jason Siegel dans How To Survive My Ex?, Mais il a joué dans deux films de Guillermo del Toro: le film d’action hommage à l’univers de l’anime, Pacific Rim, et la romance gothique The Summit. écarlate.

À propos, il a également rejeté le rôle principal dans la saga 50 Shades of Grey car il y avait déjà un engagement verbal entre l’acteur et Guillermo del Toro à apparaître dans The Scarlet Summit aux côtés de Jessica Chastain, Tom Hiddleston et Mia Wasikowska. Indépendamment des conseils de son agent et de ses amis proches, Hunnam a tenu parole, plutôt que les avantages médiatiques qu’un rôle comme Christian Gray pourrait lui apporter.

Sur le rôle d’Aldous Snow qu’il a rejeté dans How to Survive My Ex?, Hunnam évoque les années passées où le personnage devrait certainement être joué par Russell Brand car il n’y avait aucun moyen qu’il «aurait pu rendre justice à la la façon dont Brand l’a fait.

“Je pense qu’il y a un rythme à ces choses et qu’il faut vraiment suivre son instinct”, a-t-il déclaré. C’est tout ce que vous pouvez vraiment faire. Je suppose que j’ai évoqué cette histoire parce que c’est un bon exemple de la façon dont mon instinct m’a montré ce qui était juste, je pense.

Charlie Hunnam a commencé sa carrière d’acteur dans de petites séries britanniques locales, jusqu’à ce qu’il soit devenu célèbre avec Queer as Folk où il a joué l’un des protagonistes de l’histoire, un adolescent qui commence petit à petit et avec l’aide d’autres personnes dans le monde. homosexuel.

Son prochain projet de film est le film Last Looks, réalisé par Tim Kirkby, où il jouera le rôle d’un policier en disgrâce à la retraite dans les bois qui sortira de la monotonie lorsqu’il obtiendra un travail privé dans lequel il devra résoudre le mystère derrière un meurtre. .

Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait catalogué comme le prochain James Bond, un poste vacant qui sera libéré après la première de No Time to Die, le dernier film dans lequel Daniel Craig jouera le célèbre agent 007.

