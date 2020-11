La division espagnole de Warner Bros.a publié le deuxième et dernier trailer de ‘Maman ou papa‘, la nouvelle comédie de Dani de la Orden, réalisateur de certains titres cinématographiques tels que’ El Preg ‘,’ Litus ‘,’ Le meilleur été de ma vie ‘ou’ Jusqu’à ce que le mariage nous sépare ‘.

Paco Len (‘Arde Madrid’) et Miren Ibarguren (‘Supernormal’) mènent leur casting, donnant vie à Vctor et Flora, un mariage qui, au moment où ils prennent la décision de se séparer, ils ont l’opportunité d’emploi de leur vie. et ils commenceront une compétition folle pour ne PAS obtenir la garde de leurs trois enfants, jouée par Ivn Renedo (‘Malasaa 32’), Laura Quirs (‘La Valla’) et Sofa Oria (‘Giants’).

Miquel Fernndez (‘La jetée’), Ester Expsito (‘La chasse. Monteperdido’), Eva Ugarte (‘Regardez ce que vous avez fait’), Berto Romero (qui a déjà travaillé avec Dani de la Orden sur ‘El Preg’ o ‘ Le meilleur été de ma vie), Pedro Casablanc (‘Libertad’), Mari Paz Sayago (‘Le monde est à vous’) et Mamen Garca (‘Le bar’) complètent le casting principal de cette production d’Atresmedia Cine, Warner Bros Entertainment Espaa, Alamo Producciones Audiovisuales et Alamo Audiovisuel Septième Part, AIE.

Eric Navarro, Marta Snchez et Olatz Arroyo sont les scénaristes de ce remake espagnol de ‘Papa ou maman‘, comédie française à succès avec Laurent Lafitte et Marina Fos que Vrtigo Films a créée dans notre pays fin 2015.

S’il n’y a plus d’accident, ‘Maman ou papa‘sortira dans les salles espagnoles le 18 décembre avec l’intention claire de remonter le moral des téléspectateurs pendant les vacances de Noël. Son distributeur, Warner Bros. Pictures Espagne, semble être la seule grande entreprise qui s’y soit vraiment engagée: deux semaines avant sa sortie »L’été que nous vivons‘, et une semaine plus tard, le jour de Noël,’Wonder Woman 1984».

Du moins, c’est son intention aujourd’hui …

