Via The Hollywood Reporter, nous avons appris que le chef des Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt, reprendra son rôle de Peter Quill dans le quatrième opus tant attendu de Thor, ‘Thor: l’amour et le tonnerre». N’oublions pas que la dernière fois que nous avons vu le dieu du tonnerre de Marvel, il se dirigeait dans l’espace avec ses nouveaux amis les Gardiens.

Pratt, qui tourne actuellement le film d’action de science-fiction de Chris McKay “ The Tomorrow War ”, se rendra en Australie pour la production du film Marvel Cinematic Universe en janvier, mais pas pour le moment. l’étendue de leur participation à la nouvelle histoire est connue.

‘Thor: l’amour et le tonnerre‘sera réalisé par Taika Waititi (‘ JoJo Rabbit ‘) et mettra à nouveau en vedette Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Natalie Portman reviendra également pour ce quatrième opus en tant que Jane Foster, qui devrait finir par devenir la déesse du tonnerre, après avoir été touchée par le cancer et avoir pris le flambeau et les pouvoirs de Thor. La présence de Christian Bale a également été confirmée comme le méchant du film.

Avec une sortie initialement prévue pour novembre 2021, le film arrivera enfin le 11 février 2022.