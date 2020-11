Pourquoi choisir un seul “Chris” alors qu’il peut y en avoir deux en un? Cela a peut-être été demandé par Marvel Studios avant de décider de convoquer Chris Pratt pour le prochain film Thor: Love & Thunder, afin de garder compagnie à Chris Hemsworth. Mais la chose surprenante est que, selon les nouvelles récentes, une telle signature est déjà une réalité.

Ce vendredi, Heat Vision (The Hollywood Reporter newsletter) a déclaré que “Chris Pratt rejoint Chris Hemsworth dans le quatrième opus de Thor par Marvel Studios” dans le cadre de sa dernière pluie de prémices. Il a ajouté que l’acteur américain devra régler les photographies supplémentaires pour son prochain film The Tomorrow War avant de se rendre en Australie, où il commencera le tournage de Thor: Love & Thunder en janvier 2021.

Cet ajout à la distribution a beaucoup de sens. Après tout, la dernière fois que nous avons vu Star-Lord (Pratt) et le dieu du tonnerre (Hemsworth), c’était dans Avengers: Fin de partie dans la même scène. Après avoir remis le règne de New Asgard à Valkyrie, Thor a choisi de rejoindre les Gardiens de la Galaxie pour chercher un nouveau but dans sa vie, et avant de décoller avec eux, il échange des mots avec Star-Lord pour savoir qui a plus de compétences en leadership. Ce différend aurait-il pu être résolu dans le quatrième film de la saga Thor?

Thor: Love & Thunder présentera également des performances de Tessa Thompson (Valkyrie) et Natalie Portman (Jane Foster), déjà présente dans les précédents films MCU. D’un autre côté, ce prochain film marquera les débuts de Balle chrétienne au sein de la franchise, dans la peau d’un personnage antagoniste qui n’a pas encore été révélé.

Le président exécutif montre le lauréat d’un Oscar Taika waititi, qui co-écrit le script avec Jennifer Kaytin Robinson.

Dans le cadre de la phase 4 du MCU, Thor: Love & Thunder prévoit de sortir en salles le 11 février 2022.

Chris Pratt Thor Thor: Amour et tonnerre



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.