Christa B. Allen, l’actrice qui a joué la jeune Jenna du film If I Were 30, habillée en “Grown Jenna” et a recréé une scène classique du film. La jeune actrice, qui est sur le point d’atteindre les 30 ans que son personnage dans le film bien-aimé meurt d’envie d’accomplir, habillée comme son personnage pour fêter Halloween.

Allen, qui après avoir joué dans If I Were 30 a eu une solide carrière devant les caméras, a également une présence importante sur les réseaux sociaux et aime beaucoup célébrer le rôle qui l’a rendue célèbre en 2004. Dans ce film, une fille de 13 ans Jenna Rink, âgée d’un an, rêve d’être adulte. Un jour, après que ses camarades de classe se moquent d’elle et lui donnent un moment humiliant, elle fait un vœu d’anniversaire qui changera sa vie pour toujours.

Le lendemain, la jeune Jenna se réveille en tant que femme de 30 ans (jouée dans cette facette par Jennifer Garner, qui à l’époque jouait dans la série Alias). Alors qu’elle commence à vivre sa vie de femme adulte, Jenna apprendra la valeur de profiter de son âge et de vivre chaque moment comme une opportunité d’apprentissage. Le film est devenu extrêmement populaire à l’époque, et il n’est pas étonnant que Christa B. Allen soit toujours reconnue pour ce rôle emblématique aujourd’hui.

La jeune actrice de If I Was 30 a recréé la scène dans laquelle son moi adulte s’arrange pour sortir.

Fait intéressant, le film If I Were 30 n’était pas la première fois qu’Allen jouait la jeune version de Jennifer Garner, alors qu’il répétait l’exploit dans la comédie romantique Les fantômes de mon ex. Dans celui-ci, le personnage de Garner est l’une des ex-petites amies qui visitent le personnage de Matthew McConaughey, qui a récemment révélé qu’il avait refusé une somme de plusieurs millions de dollars pour revenir à des comédies romantiques.

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.