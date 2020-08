Le réalisateur de Tenet, Christopher Nolan, a exprimé son admiration pour Robert Pattison et est ravi de le voir comme Batman.

Le cinéaste Christopher Nolan a admis être enthousiasmé par le prochain film Batman de Robert Pattinson. Le Batman sera la prochaine représentation du personnage depuis que Ben Affleck a assumé le rôle du croisé capé dans Batman v Superman: l’aube de la justice de 2016.

Comme de nombreuses personnes dans le monde au cours des derniers mois de la pandémie de COVID-19, Christopher Nolan a dû faire face aux difficultés créées par la pandémie. Son nouveau film, Tenet, est récemment sorti dans 70 pays et il a du mal à conserver sa sortie en salles, un combat qui a vu l’avènement du thriller de science-fiction et de l’espionnage continuellement reporté. Annoncé comme le succès au box-office qui sauvera les théâtres après les effets que la pandémie a causés dans l’industrie du divertissement et du divertissement, Tenet a déjà reçu des critiques élogieuses de certains médias, y compris bien sûr, le nôtre. À ce jour, les fans sont satisfaits de ce qui semble être une autre exploration cérébrale de l’espace et du temps. Mais alors que la popularité de Tenet continue de croître, le travail précédent de Nolan sur The Dark Knight Trilogy reste sa plus grande réussite pour beaucoup. Robert Pattinson, qui joue dans Tenet, sera le prochain à porter la cape et le capuchon de Batman, laissant les fans se demander ce que Nolan penserait en choisissant l’acteur pour donner vie au personnage.

Dans une nouvelle interview via la chaîne YouTube, le réseau d’information CNA, basé à Singapour, a décidé de soulever la question. Nolan a admis que lorsque Pattison a appris pour la première fois qu’il deviendrait le héros de DC sur le tournage de Tenet, il a gardé « un silence respectueux » sur la question. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que le tournage de Tenet était presque terminé, des conversations et des blagues ont éclaté. Nolan a parlé à Pattinson du rôle et de ses aspects physiques. Il admet également qu’il était « excité » que Pattinson ait été choisi et qu’il pense que l’acteur de 34 ans fera un travail incroyable:

«Il ne m’a certainement demandé aucun conseil. Nous gardons un silence respectueux sur le sujet jusqu’à la fin du tournage. Nous avons dit quelques choses et nous avons fait quelques blagues. Nous avons eu une petite conversation sur les différentes choses qu’il allait traverser. Mais il était ravi d’avoir été choisi. Je pense qu’il fera un travail incroyable et je suis très excité de voir ce qu’il fait avec ce personnage. «

Vous pouvez regarder l’interview ci-dessous

Batman a connu de nombreux hauts et bas sur le chemin de la production, Ben Affleck allait jouer, écrire et réaliser le film. Cependant, avec le temps, cette réalité est devenue de plus en plus improbable jusqu’à ce qu’Affleck se retire complètement du projet. Cela a pris du temps, mais finalement Pattinson a obtenu le rôle. Depuis lors, The Batman s’est accéléré, bien que comme toutes les autres productions qui ont eu lieu depuis mars, la gravité de la pandémie COVID-19 a contraint la production à s’arrêter. En tournage à nouveau, The Batman de Matt Reeves devrait sortir le 21 octobre 2021. Reste à savoir si Pattinson atteindra la cible en tant que Batman, mais après avoir beaucoup travaillé avec lui sur Tenet, la conviction de Nolan que Pattinson sera un Batman incroyable est susceptible de combler certains fans sceptiques qui pensent encore à l’acteur comme Edward Cullen de la saga Twilight.

Quelque chose qui a suscité un débat parmi les fans pour savoir si Pattinson travaille assez dur pour son rôle dans The Batman. Pattinson va enfin ressembler exactement à ce que Reeves veut qu’il aille pour le rôle. Sans savoir ce que le réalisateur a prévu, tout argument contraire est dénué de fondement. Et tandis que Nolan est occupé à regarder les résultats du box-office de Tenet, il est assez intelligent pour reconnaître un grand Batman quand il en voit un; en fait, il est incontestable qu’aucun autre cinéaste n’est mieux préparé à prendre la décision de qui il est ou non « Il va être incroyable en tant que chevalier noir ».