Nolan est sans aucun doute devenu l’un des cinéastes les plus acclamés d’Hollywood, donc chaque fois qu’il dit quelque chose sur le cinéma ou le monde du cinéma, vous devez faire attention à ce qu’il dit. Grâce à une nouvelle déclaration, Christopher Nolan a parlé de ce qu’il pense de regarder des films sur son téléphone portable.

Pendant de nombreuses années, les experts ont débattu de l’importance de l’expérience des gens qui regardent des films au théâtre. Alors que certains estiment que les géants du streaming comme Netflix sont l’avenir des versions, d’autres insistent sur le fait que le cinéma, c’est bien plus qu’une simple pression sur un bouton à tout moment, n’importe où et regardez la dernière version.

Un exemple de ceci est que les administrateurs aiment Quentin Tarantino ou Steven Spielberg Ils ne sont pas très fans du fait que cela commence à normaliser la sortie des films dans les différents services de streaming qu’il existe. Cela est dû au sérieux avec lequel certains cinéastes de premier plan considèrent comment et où les films sont visionnés.

Maintenant, grâce au livre de l’auteur Tom Shone, “ The Nolan Variations ”, il y a une section où Christopher Nolan a parlé de ce qu’il pense de regarder des films sur le téléphone portable, et il semble que le réalisateur soit d’accord avec ça.

«Eh bien, avez-vous un problème avec les gens qui voient ‘Dunkerque’ sur mon téléphone ou autre? ‘ Non, je ne veux pas. Mais la raison pour laquelle je ne le fais pas, c’est parce qu’il est placé dans ces grands théâtres comme forme principale ou distribution initiale. Et l’expérience est filtrée, au point où si vous avez un iPad et que vous regardez un film, vous portez les connaissances et votre compréhension de ce que serait cette expérience cinématographique et nous l’extrapolons. Ainsi, lorsque vous regardez une émission de télévision sur votre iPad, votre cerveau est dans un état d’esprit complètement différent », a déclaré Nolan.