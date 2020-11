L’un des projets les plus emblématiques qui a marqué pour de bon la carrière cinématographique de Christopher Nolan a été la trilogie Bat Man. 15 ans après le début de la première de Batman (2005), le cinéaste britannique réfléchit sur la popularité croissante des films de super-héros et pourquoi, pour le moment, sa version de Batman serait si difficile à adapter au grand écran.

Christopher Nolan s’est entretenu avec Clark Collis, écrivain principal pour Entertainment Weekly, dans le cadre du lancement du livre The Nolan Variations de Tom Shore, pour parler du moment où Batman a commencé et de la glorieuse étape qu’ils traversaient, par exemple, avant que le MCU s’est développé et est devenu l’une des franchises les plus réussies du cinéma hollywoodien. En temps opportun, Nolan a commenté (via IndieWire) qu’au cours de ces années, il était prêt à raconter l’histoire du couvert de Gotham City comme il l’imaginait et le souhaitait.

«C’était le bon moment pour raconter l’histoire que je voulais faire. L’histoire d’origine de Batman n’avait jamais été abordée dans le film ou complètement dans les bandes dessinées. Il n’y avait rien de particulier ou d’exact à suivre. Il y avait un vide dans l’histoire du cinéma. Superman a eu un récit très définitif avec Christopher Reeve et Richard Donner. La version de cela avec Batman n’avait jamais été racontée. Nous recherchions ce récit d’une figure extraordinaire dans un monde ordinaire«, A-t-il exprimé.

Avec un accent particulier sur la liberté de création, le réalisateur a commenté que Warner Bros. était toujours à l’écart de ses idées, ce qui lui permettait de réaliser la trilogie à partir de sa vision. De même, Nolan a également mentionné que le temps entre le développement des suites était un cadeau, comparé à la pression que le genre des super-héros subit maintenant.

«L’autre avantage que nous avions était qu’à l’époque, vous pouviez prendre plus de temps entre les suites. Quand nous avons fait Batman Begins, nous ne savions pas que nous allions en faire un autre et il nous a fallu trois ans pour le faire, puis quatre ans avant le suivant. Nous avons eu le luxe du temps. Cela ne ressemblait pas à une machine, à un moteur de trading pour l’étude. À mesure que le genre connaît un tel succès, ces pressions ne cessent de s’intensifier. C’était le bon moment«.

Les trois longs métrages mettant en vedette Christian Bale ont été un tournant dans la cinématographie et l’un des produits les plus représentatifs autour du super-héros le plus célèbre de DC Comics. Il convient de noter que lors de sa première en 2005, Batman a à peine commencé autour du 371 millions de dollars au box-office mondial, un chiffre plus bas si l’on compare maintenant avec les revenus estimés par un film MCU. La trilogie, qui s’est terminée en 2012 avec Batman: The Dark Knight Rises, a réussi à atteindre un peu plus de 2 000 millions de dollars au box-office mondial.

