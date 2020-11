Après plusieurs retards, le film ‘Principe’ arrivé en salles il y a plus de deux mois et comme prévu, il n’a pas réussi à obtenir les gains attendus au box-office, puisqu’il a levé 350 millions de dollars dans le monde, quelque chose de relativement faible compte tenu du travail précédent du réalisateur, mais lors d’une interview, il a été révélé que Christopher Nolan est d’accord avec «Tenet».

Malgré le refus de Christopher Nolan de retarder la sortie de son dernier film, Warner Bros a été contraint de retarder son arrivée sur grand écran en raison de la fermeture partielle des cinémas du monde entier en raison de la pandémie de coronavirus, quelque chose que Nolan n’aimait pas du tout cela, mais qu’il devait accepter et que son accueil était moyen compte tenu des circonstances et que son accueil par les critiques était partagé bien que majoritairement positif.

Lors d’un entretien pour Los Angeles Times pour la promotion du livre “ Les variations Nolan: les films, les merveilles et les mystères de Christopher Nolan ” par l’écrivain Tom Shone, il a été révélé que Christopher Nolan est d’accord avec ‘Tenet’ bien que préoccupé par ce que Warner pourrait penser de la collection:

“Warner Bros. a sorti ‘Tenet’ et je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars, mais je crains que les studios tirent les mauvaises conclusions de notre sortie, qu’au lieu de voir où le film a bien performé et comment cela peut leur apporter les revenus indispensables, ils cherchent à déterminer où ils n’ont pas répondu aux attentes pré-COVID et nous commencerons à utiliser cela comme excuse pour que l’exposition prenne toutes les pertes de la pandémie plutôt que d’entrer dans le jeu et adapter ou reconstruire notre entreprise. “

Collecte 350 millions de dollars Cela semble un peu bas compte tenu des proportions du film, du réalisateur et des acteurs, mais compte tenu des circonstances et du moment de sa sortie, cela pourrait être considéré comme un succès pour Warner, mais apparemment Nolan considère qu’ils pourraient être corrigés plus dans les trébuchements que dans le positif.