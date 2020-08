Il y a une semaine, Cinépolis a discrètement ajouté le film d’anime demandé Promare à sa section + QueCine, en plus de partager une bande-annonce promotionnelle sous-titrée avec la légende: «Bientôt dans les cinémas sélectionnés». Aujourd’hui, le distributeur Festival de Konnichiwa a confirmé, via ses réseaux sociaux, la date de sortie officielle du long métrage dans les salles de la République mexicaine: jeudi 3 septembre.

Pourquoi est-ce un film si attendu par les amateurs d’animation japonaise au Mexique? Le long métrage est le fruit d’une collaboration entre le célèbre Déclencheur Studio (Little Witch Academia) et la société de production XFlag (Monster Strike), alors que la direction était en charge de Hiroyuki Imaishi, à partir d’un scénario original et d’une histoire de Kazuki nakashima. Nous entendons le même duo créatif responsable d’œuvres cultes comme Toppa Gurren-Lagann et Kill la Kill dans Trigger.

Notre histoire se déroule dans un futur dystopique où la race de mutants «Mad Burnish», possédant la capacité de contrôler le feu, menace de détruire le monde. Afin de stopper leurs attaques, une brigade spéciale de pompiers appelée « Burning Rescue » a été formée, qui s’acquitte de ses fonctions de pilotage des fusibles « Matoi-Tech ». À l’époque, le film a suscité une forte controverse au Japon, car le mangaka Atsushi Ohkubo, créateur de Fire Force, affirmait que cette prémisse était un plagiat de son shōnen populaire sur une escouade de pompiers qui combat les créatures « Infernales » de feu qui naît d’une combustion spontanée inexplicable des humains.

Promare a ouvert ses portes dans les salles japonaises le 24 mai 2019, avec des critiques favorables grâce à son animation spectaculaire; une nomination pour le meilleur film indépendant aux Annie Awards; et un chiffre d’affaires de plus de 17 millions de dollars dans le monde. En Occident, le film a été présenté en première au mois de juillet à Anime Expo 2019 et quelques projections dans certains cinémas des États-Unis au cours du mois de septembre.

Les autres membres du personnel qui ont travaillé sur le projet étaient Shigeto Koyama (Gurren Lagann) en tant que responsable de la conception des personnages et de la conception du méca; l’artiste Sushio (Kill la Kill) a participé en tant qu’animateur; Tomotaka Kubo (Mary et la fleur de la sorcière) a été directeur artistique et Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) a composé la bande originale. Sanzigen Inc. (Gurren Lagann) a géré l’animation CGI. Le casting de voix japonais était dirigé par Kenichi Matsuyama (L dans les films japonais Death Note en direct) dans le rôle de Galo Thymos.

La pré-vente est déjà téléchargée dans la section + QueCine de l’application et du site Cinépolis. Dans les prochains jours, les différents lieux où le film peut être vu sortiront. Si vous prévoyez de visiter votre cinéma le plus proche pour ne pas manquer ce lancement ou tout autre lancement, n’oubliez pas de jeter un œil aux nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité pour prendre soin de vous et du reste du public. Ce n’est qu’alors que l’expérience de regarder un film sur grand écran restera possible dans le cadre de la nouvelle normalité.

Excité pour la première de Promare? C’est trop tard?

Déclencheur Studio Cinépolis Promare