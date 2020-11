L’obscurité froide et grise d’un après-midi d’automne constitue l’un des décors idéaux pour se laisser emporter dans les entrailles d’un bien film d’horreur. Quoi de mieux que ces dates, avec Halloween juste au coin de la rue, d’avoir peur du canapé à la maison; Ce qui se passe, c’est que de nombreux amoureux du genre croient avoir tout vu, mais plus d’un ignore l’existence de quatre premières (oui quatre!) Qui ont débarqué en chantant doucement sur la plateforme de Amazon prime il y a des jours.

C’est une anthologie intitulée Bienvenue au Blumhouse composé de quatre films produits par l’un des studios pionniers du cinéma d’horreur: Nocturne, mauvais œil, le mensonge Oui Boîte noire. L’initiative fait partie d’un accord de huit films entre Blumhouse et Amazon (l’autre moitié viendra plus tard) et ce serveur a déjà dévoré les quatre histoires publiées et étape à partager s’ils en valent la peine – tous, certains ou aucun – les commander du pire au meilleur, laissant le joyau le plus désirable comme cerise finale sur l’article.

Bienvenue dans les affiches de films Blumhouse (Amazon Prime)

Mauvais œil (mauvais œil)

Résultat: 37/100

Elle est la plus faible des quatre avec une intrigue qui aurait bien pu provenir d’un mélodrame Hallmark. Les jumeaux Dassani réalisent ce film à partir d’un livre audio écrit par Madhuri Shekar qui nous plonge dans la culture familiale indienne, la pression du mariage sur les jeunes filles et la peur qui imprègne la superstition.

Dans ce cas, le film divise son histoire en deux décors: une fille qui vit aux États-Unis, célibataire et autonome, qui ne veut que plaire à sa mère en se rendant aux dates qu’elle arrange pour elle tout en l’écoutant au quotidien se plaindre du manque d’homme. dans sa vie. Et l’autre nous emmène en Inde, où vit cette mère superstitieuse qui est convaincue que sa fille a une malédiction et c’est pourquoi elle est toujours célibataire. Mais tout change quand un beau jour, Pallavi (la fille) rencontre un autre jeune Indien dans une cafétéria. La relation semble trop parfaite pour être vraie, le garçon offre tout ce que sa mère voulait pour elle et étant une femme superstitieuse, Usha (la mère) commence à soupçonner qu’il y a un chat enfermé.

Elle engage un détective et fait de son mieux pour découvrir ce que cache le petit ami de sa fille, même si son instinct l’avertit constamment sous la forme de signes que quelque chose ne va pas. Et Usha commence à soupçonner que le marié est la réincarnation d’un homme obsédé par elle qui est mort il y a 30 ans.

Evil Eye pourrait être défini plus comme un thriller mélodramatique que comme un film d’horreur, car les frayeurs sont remarquables par leur absence, mais l’intrigue est suffisamment divertissante pour nous garder attentifs pendant ses 90 minutes de séquence. Cependant, et malgré la superficialité absurde de l’histoire, Evil Eye cache un drame culturel et familial centré sur les fantômes qui laissent des relations abusives et qui hantent toute une vie en soulignant le lien incassable qui existe entre la mère et la fille.

LE MENSONGE

Résultat: 64/100

J’avoue que The Lie était celui que je voulais le plus voir après avoir vu les quatre bandes-annonces. Son histoire au ton thriller intense et la présence d’acteurs comme Peter Sarsgaard, Mireille Enos et Joey King en ont fait un irrésistible petit bonbon (du moins pour moi). Mais la vérité est que The Lie est l’un de ces bonbons qui promettent d’être un mets délicat, mais lorsque nous retirons l’emballage, ils se révèlent comme un dessert un peu doux-amer.

Réalisé et écrit par une femme ayant une expérience dans le genre comme Veena Sud (Sept secondes, l’assassinat), le film nous emmène au domicile d’une famille détruite par le crime commis par la fille adolescente du couple principal. Tout commence lorsque le père emmène sa fille Kayla dans un camp de ballet et en chemin, ils rencontrent un ami de la jeune femme qui attend le bus dans la neige et le froid. Ils lui offrent une place dans la voiture et à mi-chemin, la fille leur demande d’arrêter le véhicule pour se soulager dans la forêt. La fille protagoniste l’accompagne et quelques minutes plus tard, la tragédie se produit: Kayla pousse son amie d’un pont dont le corps est traîné par la rivière. Ce n’était pas un accident, il voulait la tuer. Comme il n’y a pas de témoins, les parents mettent leur fille à l’abri en dissimulant le mensonge tandis que le père de la fille disparue et la police commencent à poser des questions.

Nous sommes confrontés à un thriller qui joue la distraction imposant des moments de suspense qui sont quelque peu infructueux mais qui dans l’improbable parvient à irriter même le spectateur le plus patient face à l’attitude téméraire, fruit d’un traumatisme, de ses protagonistes. Avec un ton loin de On doit parler de Kevin et un autre peu de Defending Jacob from Apple TV +, Le mensonge n’est pas un thriller à utiliser, mais il fait plutôt semblant d’être inconfortable, envoyant un message de compression vers les émotions cachées qui peuvent exister entre enfants des parents divorcés. Si cela peut vous mettre mal à l’aise, alors cela a fonctionné.

BOÎTE NOIRE (BOÎTES FONCÉES)

Résultat: 69/100

Des quatre paris, Black Box serait le plus pop-corn de tous. Un film qui se déplace dans le cinéma d’horreur commercial comme un poisson dans l’eau, offrant une intrigue de profondeur narrative et de rebondissements inattendus.

L’histoire nous présente Nolan (Mamoudou Athie), un père veuf qui perd la mémoire dans l’accident qui a coûté la vie à sa femme. Il ne se souvient plus comment faire son travail de photographe comme avant, ni ses tâches quotidiennes de père, alors que sa petite fille prend le rôle d’infirmière et de protectrice. Face au besoin de retrouver sa mémoire pour pouvoir à nouveau travailler et ressentir à nouveau le sens de l’identité, il s’inscrit dans un traitement expérimental qui consiste à le transférer dans des souvenirs enfouis dans le subconscient par hypnose. Cependant, dans ses rêves et ses souvenirs apparaît une figure terrifiante qui a l’intention de l’anéantir. Une ombre qui se profile, des marches contorsionnistes et des bruits d’os cassés – très typiques du cinéma des productions Blumhouse – qui se rapproche de plus en plus au fur et à mesure que Nolan avance dans ses souvenirs.

Black Box joue à cache-cache avec le spectateur avec une intrigue qui garde l’étrange torsion de surprise tout en pariant sur une dose émotionnelle authentique, suscitant l’empathie pour ses personnages principaux face à l’histoire d’horreur qu’elle présente. C’est parfois naïf, peut-être parce qu’il s’agit des débuts d’un cinéaste sans expérience des longs métrages, cependant si Emmanuel Osei-Kuffour peut faire un film bien conçu, malgré les hauts et les bas dramatiques, alors il est probable qu’il continuera à nous surprendre. avec le temps et l’expérience.

NOCTURNE (NUIT)

Résultat: 75/100

Suspiria, Black Swan, Whiplash et Perfection sont des films liés par une intrigue liée à la pression du monde artistique, bien que chacun porte son histoire le long de sa propre tangente. Dans une meilleure ou pire mesure, les quatre parviennent à nous déplacer vers un univers parallèle où la pression se transforme en une ombre noire capable de transformer son protagoniste. Eh bien, ils sont maintenant rejoints par Nocturne, un film qui boit directement d’eux avec Sydney Sweeney (Euphoria) montrant pourquoi elle est l’un des talents émergents à Hollywood.

Alors que les deux premiers films de cette liste jouent sur le terrain du thriller dramatique, Nocturne évolue déjà sur celui de l’horreur pure. Et cela se fait très confortablement en s’imposant comme un début solide pour le réalisateur et scénariste Zu Quirke lors de sa première tentative de film.

Dans Nocturne, nous participons à la rivalité compétitive qui existe entre deux sœurs jumelles (Sydney Sweeney et Madison Iseman) dans les couloirs de l’académie artistique qu’elles fréquentent. Alors que Vivian brille comme l’un des talents les plus acclamés du centre, se prélassant dans l’amour juvénile et l’estime de soi suscités par les applaudissements des enseignants et l’admission dans une école prestigieuse comme Juilliard, Juliet vit dans son ombre. Timide et même honteuse de la jalousie qu’elle éprouve pour sa sœur, elle ne brille pas faute de motivation académique. Mais tout change lorsqu’il trouve le cahier d’un élève prodige qui s’est suicidé il y a des mois. Ses symboles, ses notes et ses compositions réveillent en elle une illumination féroce (littéralement), une sorte de catharsis explosive qui l’emmène sur un chemin d’autodestruction capable de créer des moments dignes des films d’horreur.

Nocturne est l’un de ces films que vous avez l’impression d’avoir déjà vu, mais son nouveau réalisateur parvient à lui donner une touche d’originalité qui le place parmi les meilleurs des quatre paris de Blumhouse. Son script n’est pas aussi solide que les titres comparés au début mais ça vaut le coup.

Et voila. Quatre films sur la même plateforme qui composent l’expérience de streaming de Blumhouse après avoir développé certaines des sagas les plus réussies du genre ces dernières années telles que Paranormal Activity, Insidious, Sinister ou The Purge, en plus de longs métrages applaudis par le public et les critiques tels que Multiple, laissez-moi sortir ou The Invisible Man.

