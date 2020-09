Cobra Kai, la série dérivée de Karete Kid, est rapidement devenue le catalogue Netflix le mieux noté.

En 2015, YouTube a lancé sa propre plate-forme de paiement avec du contenu original de célèbres youtubeurs, séries, films et documentaires. Rapidement Cobra Kai est devenu son titre le plus célèbre. Le spin-off de Karate Kid a connu deux saisons, et YouTube lui a même confié une troisième. Mais comme la plateforme n’a pas fini de décoller, YouTube a décidé de jeter l’éponge et Cobra Kai est resté dans les limbes.

Cependant, Netflix est venu à la rescousse. La plateforme de streaming, experte en donnant une seconde chance aux séries à potentiel, a décidé d’acquérir les droits de la série et a déjà mis les deux premières saisons à disposition de ses abonnés. Et aux bonnes nouvelles des personnes derrière la série et de la plate-forme de streaming elle-même, les utilisateurs ont répondu de la meilleure façon possible. Oui, Cobra Kai est devenu un grand succès dans le catalogue et a même réussi à obtenir la position de numéro un sur la liste des contenus les plus populaires de la plateforme, tant aux États-Unis que dans notre pays.

C’est ainsi que le Cobra Kai « ressuscité », une fiction qui présentait à nouveau Ralph Macchio et William Zabka dans le rôle de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, retire Lucifer du podium d’une autre série sauvée par Netflix, dans le top 10 opaque de la plateforme. En Espagne, il est suivi de «Origines secrètes» et de «Lucifer».

D’autres Cobra Kai seront bientôt disponibles

Après l’énorme succès que Cobra Kai a réussi à remporter, Netflix a bien sûr de grands projets en cours. Parmi les idées que gère la plate-forme de streaming, l’une d’elles est de ne présenter la troisième saison de la série que l’année prochaine. Ce qui serait une grande surprise, car le temps d’attente ne serait pas très long et donc les fans de fiction pourront profiter de la suite de l’histoire le plus rapidement possible.