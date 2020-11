Avec la démission de Johnny Depp de ‘Fantastic Beasts 3’, Warner Bros serait déjà à la recherche de son remplaçant pour devenir le nouveau méchant de la saga magique et l’un des noms que les fans demandent le plus est celui du protagoniste de ‘The Lobster ‘, cependant, à sa malchance, Colin Farrell pourrait ne pas jouer à nouveau Grindelwald.

Farrell a rejoint le monde des sorciers dans “ Les bêtes fantastiques et où les trouver ” pour jouer Percival Graves, directeur du Département de l’application de la loi magique à MACUSA et qui s’avère être Gellert Grindelwald (Depp) déguisé. Alors l’une des idées qui circulent sur les réseaux sociaux est qu’il y a une refonte du personnage et que l’acteur irlandais est désormais celui qui apparaît comme le sorcier noir.

Bien que l’idée ne soit pas exagérée, puisque précédemment dans la saga Harry Potter, l’acteur Michael Gambon a remplacé Richard Harris comme Albus Dumbledore, après le décès de ce dernier, mais ce plan pourrait échouer et non à cause du La faute de Lord Voldemort, mais celle de Batman.

Selon un rapport de Variety, Colin Farrell pourrait ne pas reprendre Grindelwald pour “ Fantastic Beasts 3 ” car les enregistrements de “ The Batman ” où il joue Penguin se croisent avec la suite de l’univers magique. La source indique que le tournage sur le super-héros de DC est actuellement en développement tandis que la production sur les sorciers a commencé en octobre et devrait durer cinq mois.

Cela s’ajoute également aux déclarations précédentes de l’acteur selon lesquelles il n’avait aucun intérêt à revenir, puisque son rôle avait culminé dans la première partie. Et bien que WB ait pu convaincre la célébrité de revenir, son travail avec DC est un obstacle, nous devrons donc attendre l’annonce du nouveau Gellert Grindelwald.