Bien que cela puisse ne pas sembler et avoir surpris tout le monde, le maquilleur a confirmé que l’individu méconnaissable dans la bande-annonce de The Batman est Colin Farrell.

DC FanDome, l’événement virtuel mettant en vedette DC Comics et Warner Bros., a apporté de nombreuses surprises, dont le panel dédié à The Batman de Matt Reeves et la présentation d’un premier trailer où Robert Pattinson a laissé tout le monde sans voix en tant que nouvelle incarnation par Bruce Wayne. Cependant, il n’était pas le seul personnage à faire sensation, car s’ils y prêtaient attention, l’apparition de Colin Farrell comme El Pingüino, mais pas comme nous l’aurions imaginé.

Et s’ils ne nous croient pas, il s’avère, Mike Marine, le maquilleur de The Batman, a partagé via son compte Instagram une série de captures d’écran de l’avancée heureuse où l’acteur irlandais apparaît en train de donner vie au méchant Oswald Chesterfield Cobblepot. Cependant, il est impossible de reconnaître Colin Farrell au premier coup d’œil, notamment à cause de la prothèse et des cicatrices qui composent son visage.

Je suis tombé de ma chaise en sachant que le personnage présenté dans la bande-annonce de Batman est Colin Farrell. Être son personnage Oswald Cobblepot alias El Pingüino. Ce film est destiné à gagner plusieurs jackpots et je pense que le maquillage en fera partie. pic.twitter.com/p1aNbxBLex – Iván (@ Ivn53011027) 23 août 2020

Un visage méconnaissable

Il est à noter que lors du tournage de The Batman en début d’année, une série de photographies avait été divulguée du plateau où Colin Farrell est apparu avec des kilos en trop et avec des cheveux platine. Un regard qui a attiré l’attention, mais qui était pratiquement un canular pour tout le monde.

Danny DeVito s’est récemment entretenu avec Collider pour montrer son enthousiasme à propos de la prochaine performance de Colin Farrell en tant que The Penguin: «Je ne lui ai pas parlé depuis. [Dumbo], mais je suis impatient de saisir cette opportunité. Je pense que quoi qu’il arrive, [Farrell] Ce sera génial car c’est un grand acteur. Tout ce dont vous avez à vous soucier, c’est Oswald Cobblepot qui se présente chez vous. «

Le Batman a une première prévue pour le 1 octobre 2021.