STXfilms a commencé à développer une adaptation cinématographique de la populaire comédie d’action numérique de Tencent, «Zombie Brother». Le lauréat d’un Oscar Colin Firth («Le discours du roi») jouera dans le film titre. “ New York va vous manger vivant ” et être produit par Channing Tatum.

Depuis sa sortie en 2011, les 348 épisodes de la bande dessinée ont recueilli plus de 28 milliards de vues, avec une série animée qui a attiré plus de 3,7 milliards de vues au cours de ses deux premières saisons. Créée par Jia Haibo, la franchise «Zombie Brother» a également été adaptée en tant que jeu mobile et en tant que pièce de théâtre qui a connu un succès retentissant.

Le titre principal de la plate-forme de bandes dessinées numériques suit l’histoire d’un jeune homme qui vit à H City, une ville dont la population se transforme lentement en zombies grâce à l’eau polluée. Comme ils sont dévorés et évoluent de différentes manières, le jeune homme cherche à s’échapper.

L’adaptation cinématographique sera réalisée et produite par Todd Strauss-Schulson («N’est-ce pas romantique?») D’après un scénario écrit par Alex Rubens et révisé plus tard par Dan Gregor et Doug Man. STXfilms distribuera le film à l’échelle nationale (USA) , tandis que Tencent Pictures le distribuera en Chine.

Edward Cheng sera le producteur exécutif, avec Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan de la Free Association et Ged Doherty de Above the Live Productions produisant le film. Howard Chen, Wenxin She et Conor Zorn produiront et superviseront pour Tencent Pictures, avec Drew Simon, Patricia Braga et Katie Zhao faisant de même pour STXfilms.