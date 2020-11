La franchise de ‘Jurassic World’ a réussi à remettre l’histoire de ‘Jurassic Park’ sur grand écran, et a réussi à unir les anciens et les nouveaux fans à la saga de dinosaures la plus célèbre du cinéma. Maintenant, selon une déclaration d’Universal et du réalisateur Colin Trevorrow, il a été révélé que «Jurassic World: Dominion» a officiellement mis fin à ses enregistrements.

Malgré le fait que les fans étaient divisés avec la réception de “ Jurassic World: Fallen Kingdom ”, ce n’est pas un mensonge qu’on attend beaucoup de “ Jurassic World: Dominion ”, car il ne sera pas seulement en charge de la clôture de la trilogie qui a débuté en 2015 , mais ramènera les personnages de Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) et Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Bien que tous les fans étaient très enthousiastes à l’idée d’en savoir plus sur ce nouveau film, la production n’a pas été facile comme beaucoup pourraient l’imaginer, car grâce à la pandémie causée par Covid-19, les enregistrements du long métrage ont fait de nombreuses pauses, mais d’accord à un nouveau rapport il semble que finalement ‘Jurassic World: Dominion’ a terminé ses enregistrements.

La nouvelle a été donnée directement sur le portail Deadline par Universal et le réalisateur du film Colin Trevorrow. Selon les médias, cela n’a pas été facile, car la production a dû faire face aux protocoles de sécurité requis par la pandémie et il est devenu officiel que tout était conclu après Plus de 40000 tests Covid-19 administrés quotidiennement aux acteurs et à l’équipe, et tous ont été isolés pendant des mois.

Ces procédures ont porté leurs fruits car les tests positifs ont été réduits au minimum, avec seulement 100 tests positifs, dont certains faux positifs.

«Je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre en mots. Cela a été extraordinaire. Notre équipe et notre casting ont été très résistants. Tous les producteurs ont travaillé jour et nuit pour faire de leur mieux. Cela a été inspirant », a déclaré Trevorrow.

Pour l’instant, on s’attend à ce que tous les fans puissent voir comment cette histoire se termine, une fois que “ Jurassic World: Dominion ” sortira dans toutes les salles à l’été 2022.