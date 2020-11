Si vous êtes fan de super-héros et de films d’animation, c’est pour vous: dans le cadre de Good End 2020, cette collection DC Universe, commémorant son 10e anniversaire, bénéficie d’une réduction intéressante.

Au fil des ans, la branche audiovisuelle de la maison d’édition a montré qu’elle avait non seulement beaucoup d’imagination pour les histoires en direct, mais aussi pour celles qui prennent vie à travers le dessin. En fait, il y a eu des moments où les projets qui tirent leurs histoires directement des bandes dessinées sont mieux critiqués que ceux qui emploient des acteurs réels.

Par conséquent, pour célébrer une décennie de production de contenu de qualité, fidèle à l’essence dont se souviennent les lecteurs, DC Originals a lancé cette boîte qui contient 30 titres, dont plusieurs dans des éditions commémoratives (vous pouvez trouver la liste complète ici), le tout sur Blu-Ray avec des disques de plus de 20 heures de bonus inclus. De plus, comprend des pièces à collectionner et un livre de coloriage exclusif.

Le coffret du film d’animation DC Universe, édition du 10e anniversaire.

Vous ne pouvez pas manquer l’opportunité d’acquérir cette collection DC sur Good End 2020. Si vous voulez avoir sur votre étagère les aventures passionnantes de Batman, Wonder Woman, Superman, Justice League et compagnie, cliquez ici pour l’acheter.

