Certaines personnes semblent être nées pour ne faire qu’un avec la force et leur destin n’est pas toujours compréhensible à première vue. C’est arrivé à un couple âgé de Stourbridge, en Angleterre, qui a reçu l’héritage d’un de leurs voisins. Dans l’héritage, il y avait une collection de jouets Star Wars qui a presque été gaspillée, mais qui a finalement été évaluée à l’équivalent de plus de 6,5 millions de pesos.

Heureusement, le fils du couple a retrouvé dans le sous-sol de ses parents les différents sacs poubelles contenant les figurines de collection encore intactes dans leur emballage. Certains étaient un peu humides à cause des conditions de stockage, mais dans l’ensemble, c’était une compilation d’articles plus que décente.

Le fils avait une idée. Il a appelé Chris Aston des commissaires-priseurs d’Aston, qui a confirmé la valeur de la collection car la plupart des articles étaient dans leur boîte d’origine et donc en très bon état. Ainsi, une vente aux enchères a été réalisée qui a finalement qualifié la collection comme l’une des meilleures collections Star Wars au monde.

Selon The Times, la collection comprend des figures individuelles de certains personnages ainsi que des vaisseaux spatiaux. Parmi la collection figurait précisément un commandant d’un Star Destroyer, l’un des navires appartenant à la flotte de l’Empire Galactique, qui s’est vendu pour l’équivalent de 42 000 $. La raison: c’était l’un des deux seuls spécimens connus au monde, qui reste encore dans son emballage d’origine.

Une autre collection de The Return of the Jedi, qui à l’époque aurait coûté environ deux dollars la pièce, s’est vendue dans son intégralité pour plus de 1850 dollars. Ou une figurine de Luke Skywalker publiée en 1978 dont la valeur finale aux enchères était de 25 000 $.

“La meilleure pièce était celle d’un petit Jawa, l’un des personnages du désert du film original de Star Wars”, a déclaré le commissaire-priseur Chris Aston. “Peu de ces jouets enduits de vinyle sont arrivés sur le marché, donc pour en trouver un scellé dans son emballage comme celui de cette collection, nous pensons qu’il n’y en a que huit dans le monde.”

La figurine Jawa s’est vendue un peu plus de 35 000 $. C’était la meilleure enchère que les commissaires-priseurs d’Aston avaient eue en plus de 15 ans, mais la société est toujours sur le point de fermer en raison des temps difficiles et de la faible charge de travail pendant la pandémie.

Aston a assuré que lorsque quelqu’un hérite d’une maison, on pense généralement que la valeur finale ou la plus importante est celle de la maison elle-même, mais dans ce cas, ce n’était pas le cas. «Les choses à l’intérieur de la maison ont produit plus que la valeur marchande de la maison», a-t-il déclaré.

D’autres objets méritent d’être mentionnés: un ensemble de la célèbre cantine Tatooine, une fabrique de droïdes, un casque Storm Trooper, des jouets faisant allusion à l’Empire ou l’œil du robot R2-D2.

