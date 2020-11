Les super-héros sont maintenant très populaires à la fois dans les films et dans les séries et l’un des plus célèbres au fil des ans est Batman, que nous avons vu à plusieurs reprises sur grand écran et l’un des la version la plus connue est celle présentée dans la trilogie de ‘Le Chevalier Noir’, dirigée par Christopher Nolan et mettant en vedette Balle chrétienne, qui montrait une version plus réaliste du héros, mais l’un des plus gros doutes est à quel point il est cher d’être Batman, mais un magazine a finalement fait le décompte et ce n’était pas du tout bon marché.

Il y a eu peu de super-héros qui n’ont pas de pouvoirs, car il est quelque peu difficile de rivaliser au corps à corps avec des êtres puissants comme Superman ou Thor, mais ces quelques-uns ont pris de l’avance grâce à leur intellect et à leur vaste fortune qui sert à créer pratiquement n’importe quoi, le plus grand exemple en est Homme chauve-sourisEh bien, nous pouvons voir qu’il peut créer n’importe quel type de véhicule ou de combinaison pour vaincre n’importe quelle menace sur terre ou de n’importe quelle partie de l’univers.

Alors que beaucoup ont imaginé devenir un super-héros, ce qui semble être une idée irréalisable puisqu’un magazine financier a fait le calcul du coût d’être Batman, en particulier la version de Christian Bale et la somme est trop élevée, même pour millionnaire, car des pertes constantes le mèneraient à la ruine et le coût d’être Bruce Wayne est d’environ 6,8 milliards de dollars, avec lequel il pourrait avoir des costumes, des accessoires, des véhicules, une batcave, ainsi qu’un manoir, une éducation, une entreprise rentable et maintenir son style de vie.

Donc, si vous avez quelques milliards de dollars à épargner, vous pouvez sérieusement envisager de devenir veilleur de nuit, bien qu’il faille une longue formation pour devenir un maître-détective et être en forme pour affronter n’importe quel méchant.