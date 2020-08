Tony Stark porte ses costumes Iron Man de la même manière que la plupart des gens portent des chaussettes, mais la quantité d’armure qu’il a construite dans les bandes dessinées diffère de celle de l’univers cinématographique Marvel.

Tony Stark passe par des costumes Iron Man d’un milliard de dollars de la même manière que la plupart des gens portent des chaussettes. Dans l’univers cinématographique Marvel, Stark porte l’armure Mark LXXXV (85) pour la bataille finale dans Avengers: Fin de partie, ce qui est logique étant donné qu’il a construit (et finalement détruit) 30 armures dans Iron Man 3 pour l’aider à faire face à son trouble. trouble de stress post-traumatique après l’invasion de Chitauri dans The Avengers et a confectionné 34 autres combinaisons dans les cinq ans qui ont suivi que Thanos a pris la moitié de l’univers. Mais alors que le premier film d’Iron Man montre Tony en train de créer sa première armure (comme Obadiah Stane le dit si éloquemment) «DANS UNE CAVE AVEC BEAUCOUP DE DÉCHETS» comme il l’a fait dans les bandes dessinées, la quantité d’armure que Stark fabrique dans le L’univers Marvel Comics est très différent du MCU.

Apparue pour la première fois dans Tales of Suspense # 39 (mars 1963), l’armure grise originale de Stark était terne et simpliste, et il ne perdit pas de temps à l’améliorer avec une version dorée dans le prochain numéro. Huit numéros plus tard (Tales of Suspense # 48, décembre 1963) est venu le design rouge et or familier qui a été la palette de couleurs signature d’Iron Man depuis. À un moment donné dans les années 70, il arborait même un nez sur sa façade (The Invincible Iron Man Vol.1 # 68, juin 1974), prétendument en raison d’un manque de communication entre Stan Lee et les éditeurs de la série disparue. lorsque la version la plus emblématique de l’armure rouge et or est apparue dans The Invincible Iron Man volume 1, # 85 (avril 1976).

Les années 1980 ont vu sept nouvelles conceptions d’armures, dont l’armure spatiale augmentée, l’armure furtive noire et l’armure centurion argentée et rouge. Dans les années 1990, treize nouveaux modèles sont apparus lorsque les fans ont vu pour la première fois l’armure War Machine (The Invincible Iron Man volume 1 # 281, juin 1992), ainsi que l’armure Hulkbuster populaire (The Invincible Iron Man volume 1 # 304, mai 1994). Au cours de la première décennie des années 2000, seize nouveaux designs d’armures ont orné les pages des bandes dessinées d’Iron Man, mettant en évidence le design Hulkbuster II et l’armure Thorbuster … qui a été brisée par le dieu du tonnerre!

Au cours des dix dernières années, il y a eu un nombre record de nouvelles conceptions d’armures. L’armure Bleeding Edge, qui est stockée à l’intérieur du corps «post-humain» de Stark; l’armure Iron Destroyer avec sa ressemblance avec l’ennemi de Thor, le Destroyer; l’énorme armure destructrice du Phénix, créée pour des raisons évidentes; les conceptions Godbuster et Ultron-buster; Ce ne sont là que quelques-uns des 20 nouveaux modèles d’armures apparus dans les bandes dessinées depuis 2010.

Au total, Tony Stark a donc réalisé 61 costumes Iron Man différents dans les bandes dessinées, non loin des 85 de l’univers cinématographique. Mais un design que les fans ne verront probablement jamais sur grand écran est l’armure Fin Fang Foom-Buster (qui est en fait un mecha de vingt étages composé de deux submersibles, deux canonnières et deux avions), créée pour combattre des créatures de la taille de d’un kaiju.

Ici, nous vous laissons le TOP 10 de l’armure de Tony Stark selon Marvel Entertainment