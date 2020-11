L’une des nouvelles qui a le plus excité les fans de Marvel était l’achat par la Walt Disney Company de la 20th Century Fox, ce qui indiquerait que l’étude de la souris serait finalement faite des droits tant attendus de mutants comme Wolverine, Charles Xavier et Deadpool, même si naturellement ce dernier n’a pas pu voir le jour dans Disney Plus.

Bien que dans Disney Plus vous puissiez trouver tous les films que Marvel Studios a réalisés – ou presque tous – d’Iron Man à Avengers Endgame, l’arrivée des mutants X-Men à Disney Plus est un fait bien que nous ne parlions pas nécessairement de tous les films, que nous annonçons ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas tous des films X-Men. Commençons par les plus évidents qui sont Dead Pool Oui Deadpool 2, Des bandes classées C avec un excès de grossièreté et de violence, quelque chose d’impensable à voir sur Disney Plus.

D’un autre côté, il n’y a pas celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur film mutant qui soit X-Men 2 par Bryan Singer, et qu’à la fin cela montrerait que nous serions avant la saga Phoenix, mais que cela a fini par être un échec X-Men la bataille finale.

En ce qui concerne le mutant le plus populaire, nous n’avons trouvé que X-Men Wolverine Origins et nous avons laissé de côté les deux films réalisés par James Mangold: Wolverine immortel Oui LoganNaturellement, ce dernier ne sera pas non plus vu sur Disney Plus en raison de son contenu violent et graphique élevé.

Enfin, ils ne sont pas Les nouveaux mutants, mais ce serait naturel si l’on pensait que le film est sorti il ​​y a quelques mois en salles et que son arrivée au format numérique ne fait que commencer sa course commerciale.

Disney Plus X-Men



