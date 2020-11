Beaucoup peuvent penser que lorsque Walt Disney Co. a commencé à s’intéresser à l’achat de 20th Century Fox, c’était pour profiter de tout ce que la licence qu’ils avaient sur les mutants Marvel ainsi que sur Deadpool, mais la vérité est qu’ils ont toujours été pour le vaste catalogue du studio, y compris Les Simpsons pour sa plate-forme Disney Plus.

Tout d’abord, il faut se rappeler que bien que l’achat de Fox par Disney ait déjà pris un peu plus d’un an, les droits de nombreux films et séries de 20th Century Fox dans le monde ont des délais d’expiration différents à travers le monde. d’autres chaînes de diffusion en continu ou classiques.

Ce que nous pouvons trouver dans Disney Plus au Mexique des Simpsons sont les saisons 29 et 30 dans son intégralité, en anglais sous-titré et avec doublage latin. La saison 29 a été diffusée de 2017 à 2018 tandis que la saison 30 s’est déroulée de septembre 2018 à mai 2019.

De la même manière on trouve aussi Le film des Simpsons et les deux courts métrages centrés sur Maggie Simpson, La plus longue garderie à partir de 2012 et Playdate avec Destiny un court métrage plus récent. Comme information supplémentaire, ou si vous voulez de bonnes nouvelles, vous n’aurez au moins pas à souffrir de l’erreur d’écrêtage que les utilisateurs subissaient il y a un an avec les saisons des Simpsons qui étaient sur Disney Plus au moment de son lancement.

Mais il faut se rappeler que ce n’est pas définitif et que, très probablement, les saisons précédentes seront ajoutées au fil du temps. Et que dès le départ, il y a beaucoup de contenu supplémentaire sur Disney Plus qui peut être apprécié dans ce que nous espérons voir plus de saisons de Les Simpsons sur le service de streaming.

Disney Plus les Simpsons



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.