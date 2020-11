La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera une expansion, car nous verrons de nouveaux personnages, dont certains sont peu connus, mais nous rencontrerons enfin le multivers avec différentes versions de certains héros, en particulier dans ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, mais apparemment même le maître des arts mystiques pourrait avoir une version différente, car selon certaines rumeurs, Joaquin Phoenix apparaîtra dans ‘Doctor Strange 2’.

L’acteur Joaquin phénix a reçu un Oscar du meilleur acteur pour son rôle principal dans le film ‘Joker’, mais avant de devenir ce méchant, l’acteur était sur le point de faire partie du MCU, puisqu’on lui a offert le rôle de Docteur Strange et les négociations étaient bien avancées, mais il a finalement refusé en ne voulant pas reprendre son rôle dans plusieurs films, alors on lui a finalement offert le rôle de Benedict Cumberbatch.

Selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, Joaquin Phoenix apparaîtra dans ‘Doctor Strange 2’, car l’acteur est recherché pour avoir un caméo comme version alternative de Doctor Strange lui-même, bien que l’on ne sache pas si l’acteur est intéressé à le jouer.

Curieusement, il n’est pas le seul acteur qui n’a pas accepté de faire partie du MCU recherché pour un camée dans “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, car ils le souhaitent également. John Krasinski interpréter Captain America et Tom Cruise sont Iron Man comme des versions alternatives des héros, en plus des rumeurs que nous verrons Tobey Maguire à nouveau en tant que Spider-Man dans ce film en plus du troisième volet de l’arachnide MCU.