Le mode sombre est ici sur Facebook! Il y a quelques mois, le réseau social a annoncé qu’il ajouterait cette fonctionnalité à ses applications mobiles, car elle était déjà disponible dans la version pour navigateurs Web. Maintenant, l’annonce est officielle et à partir de ce moment, elle peut déjà être testée.

Application Facebook en mode sombre.

Il est important de souligner que, comme il s’agit d’une version bêta (test), la modalité comporte encore quelques erreurs, qui – déjà annoncées – seront corrigées au fil du temps. Par exemple, Il se peut que vous n’ayez pas encore l’option sur votre téléphone et que vous deviez attendre une prochaine mise à jour.

Nous vous expliquons ici comment l’activer (et découvrez si vous pouvez déjà en profiter):

Ouvrez l’application Facebook sur votre téléphone portable – ou téléchargez-la depuis votre boutique d’applications préférée Appuyez sur les trois lignes horizontales en haut à droite, un menu s’ouvre Faites défiler vers le bas et appuyez sur “Paramètres et confidentialité” Allez à l’option “Mode sombre” et appuyez “Activé”

C’est ainsi que le mode sombre est activé dans l’application Facebook.

Et prêt. Avec cela, vous aurez déjà le mode sombre de Facebook dans la paume de votre main. Mais la question demeure: pourquoi cette fonction existe-t-elle?

Ce qui se passe, c’est qu’on a trouvé (via) que les interfaces blanches ne sont pas très bonnes pour nos yeux, surtout quand il y a peu de lumière autour de nous. De plus, il sert à économiser la batterie des appareils.

REMARQUE: pour le moment, l’option n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android.

D’autre part, il existe également l’outil pour WhatsApp. Découvrez comment l’activer sur le Web et le mobile.

Mode sombre de Facebook sur Android



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et bien sûr, un jour, je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.