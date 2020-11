Quel est le Patreon de Cinéma PREMIERE et comment ça marche? Patreon est un site qui permet aux créateurs de contenu de toucher leur communauté de lecteurs et leur public. En échange d’un paiement mensuel, les utilisateurs bénéficient de différents avantages et bien plus de contacts avec l’équipe de Cinéma PREMIERE. Rejoignez ici.

L’une des grandes missions de Cinéma PREMIERE il a toujours été de rapprocher nos lecteurs du monde du cinéma, de la télévision et du divertissement. Que ce soit à travers nos interviews, nos critiques, nos visites de décors, nos analyses ou nos actualités, l’idée a toujours été de communiquer de la meilleure façon possible tout sur ce monde qui nous passionne.

Voici comment fonctionne le Cine PREMIERE Patreon:

Dans cette optique et en réfléchissant aux changements que cette année a apportés, nous considérons qu’il est important de prendre des mesures pour nous rapprocher de notre communauté. Patreon nous permettra de faire exactement cela.

Comment fonctionne le Cine PREMIERE Patreon?

Le Patreon de Cinéma PREMIERE Il est divisé en cinq «maisons» et chacune a des avantages différents (et un paiement mensuel différent). En adhérant, vous pouvez bénéficier de tous ces avantages:

Zap!

Avantages:

Comprend un accès (limité) au forum de discussion Discord Accès au site cinepremiere.com.mx sans publicité Accès à l’intégralité des archives des magazines numériques Bulletin mensuel avec recommandations

Boom!

Avantages:

Comprend l’accès (semi-limité) au forum de discussion sur Discord Tous les avantages de la maison Zap! Accès au forum de discussion Diffusion matinale avec J. Iván Morales – Directeur de la rédaction Podcast mensuel dédié à une série ou un film décidé par la communauté Patreon

Pow! Geek

Idéal pour les fans de super-héros, de bandes dessinées, de jeux vidéo et de toute la culture pop. Si l’événement le plus important de l’année pour vous est le Comic-Con, cette maison est faite pour vous.

Avantages:

Comprend un accès illimité au forum de discussion sur Discord Tous les avantages des maisons précédentes Contenus avancés ou exclusifs conçus pour les geek Crédit dans le numéro du magazine Participez aux votes éditoriaux et aux réunions mensuels: prenez des décisions sur le contenu! identité (après 6 mois en tant que membre de la maison Pow! Geek).

Pow! Apprenti

Idéal pour tous ceux qui veulent se consacrer à l’écriture sur le cinéma ou à la réalisation de films. Vous trouverez ici des lectures, des exercices, des recommandations, des appels, l’accès à des ateliers et bien plus encore. Si vous voyez votre avenir se consacrer au cinéma, cette maison est faite pour vous.

Avantages:

Comprend un accès illimité au forum de discussion sur Discord Tous les avantages des maisons précédentes Contenu avancé ou exclusif conçu dans notre communauté Pow! ApprenticeCredit dans le numéro du magazine Identity Kit (après 6 mois en tant que membre de la Pow! Apprentice house) Participez aux votes éditoriaux et aux réunions mensuelles: prenez des décisions de contenu!

Pow! Monocle

Considérez cette maison comme un groupe d’appréciation du cinéma. Rejoignez Pow! Monocle si vous souhaitez en savoir plus sur l’analyse audiovisuelle et vous connecter avec d’autres personnes pour qui le cinéma est plus qu’un simple divertissement. Ici, vous recevrez des lectures approfondies, des discussions avec des critiques professionnels et de nombreuses recommandations pour les films non grand public.

Avantages:

Comprend un accès gratuit au forum de discussion sur Discord Tous les avantages des maisons précédentes Contenu avancé ou exclusif conçu dans notre Pow! Monocle Crédit dans l’édition magazine de Identity Kit (après 6 mois en tant que membre de la House Pow! Monocle) Participez aux réunions et aux votes éditoriaux mensuels: prenez des décisions sur le contenu!

Vous savez maintenant comment fonctionne le Patreon de Cine PREMIERE

Avez-vous déjà choisi la maison idéale pour vous? Rejoignez-nous maintenant en cliquant ici!