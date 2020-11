Si vous voulez savoir comment choisir le meilleur écran, Ici, nous vous disons tout ce que vous devez prendre en compte! Aujourd’hui, si vous souhaitez accéder au meilleur contenu, vous devez être à jour avec la meilleure qualité d’image et les meilleures fonctionnalités. Cependant, il est important de souligner que toutes les technologies – et toutes les marques – n’offrent pas la même chose.

Afin d’éviter toute confusion et vous épargner des heures de recherche, Nous vous invitons à suivre ce guide avec les meilleurs conseils pour choisir le meilleur écran.

La résolution

Un écran 4K.

Ce sera le nombre total de pixels pouvant être visualisés sur un téléviseur, un ordinateur ou un smartphone. Si vous voulez savoir comment acheter le meilleur écran pour regarder vos films et séries avec la plus grande clarté et clarté, vous devez principalement rechercher les normes de haute définition que nous énumérons ici.

HD (720 pixels) – C’était la première résolution considérée comme de haute qualité. Fonctionne bien pour les téléviseurs de taille moyenne Full HD (1080 pixels) – C’est le standard haute définition, il couvre deux fois plus de pixels que la HD Ultra HD (2160 pixels) – Haute netteté et beaucoup d’immersion, d’autant plus qu’il peut être vu à distance 4K court (4096 × 2160 pixels) – C’est le standard utilisé dans de nombreuses productions cinématographiques.8K (4320 pixels) – La dernière et la plus récente génération de haute définition.

Comment choisir le meilleur écran en fonction des pouces

Il est nécessaire de prendre en compte les pouces de la télévision, notamment en raison des espaces qui peuvent se trouver dans les différents types de maisons (via).

33 à 49 pouces – Ils sont compacts et s’adaptent presque partout.50 à 65 pouces – Idéal pour les grandes pièces.65 pouces et plus – La meilleure option si vous souhaitez installer un home cinéma pour une expérience immersive.

À quelle distance dois-je placer ma chaise?

Dans le tableau suivant (gracieuseté du portail Gouforit), nous pouvons nous donner une meilleure idée de la distance à laquelle nous devrions être pour profiter du meilleur contenu sur notre écran. Attention: le tableau passe de 1080 pixels à 4K, car ce sont les résolutions les plus demandées du marché.

La bataille des LED

Aujourd’hui, les options pour acheter une patalla sont infinies.

Quand on se demande comment choisir le meilleur écran, cette question se pose inévitablement. Quelles sont toutes ces options qui se terminent par les lettres LED? Ne pas paniquer! En substance, ils ont tous à voir avec l’éclairage et l’énergie.

LCD (écran à cristaux liquides) – Il est couramment utilisé pour les moniteurs basse résolution pouvant fonctionner sur des ordinateurs de bureau. Il s’agit d’un écran fin et plat composé d’un certain nombre de pixels placés devant une lumière qui les réfléchit. Il consomme peu d’énergie LED (diode électroluminescente / diode électroluminescente) – Contrairement aux précédents, les écrans LED éclairent les pixels par l’arrière, ce qui permet à l’image d’être projetée avec une meilleure qualité. C’est le standard qui est vendu dans les magasins spécialisés.OLED (diode électroluminescente organique / diode électroluminescente organique) – Ce qui signifie que chaque pixel peut être éclairé et éteint à volonté avec sa propre lumière sans dépendre d’un externe comme dans précédent. Cela permet un meilleur éclairage dans des zones et des couleurs spécifiques de l’écran, créant de meilleurs contrastes.

BONUS: Si vous n’avez pas de Smart TV ou que vous avez un budget réduit, c’est toujours une bonne option d’acheter un boîtier de streaming externe, tel que Roku ou Amazon Fire TV. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur parti de votre écran conventionnel à un prix abordable.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.