Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Keanu Reeves, le soi-disant «petit ami d’Internet» et l’une des stars hollywoodiennes les plus mystérieuses et les plus aimées d’aujourd’hui. Cet emblème, caractérisé par le point d’interrogation, ne provient pas de pratiques hermitiques ou hostiles avérées, mais du peu que l’on sait de sa vie personnelle. Étant Reeves l’une des célébrités les plus généreuses et les plus humbles du domaine, lentement – et grâce à une poignée de déclarations – l’opinion publique a pu construire l’histoire de sa vie. Si tout est vrai, la vie tragique de Keanu Reeves a été un obstacle qu’il a su surmonter et qui l’a façonné pour devenir l’une des stars préférées du monde.

Le petit ami d’Internet, Keanu Reeves, a commencé sa carrière dans les années 1980 et au cours des dix années suivantes, il a pris de l’ampleur pour devenir la grande star qu’il est aujourd’hui. Ce sont plusieurs comédies, des drames occasionnels et des cassettes d’action qui l’ont positionné aux yeux du public, mais c’est The Matrix qui lui a valu une reconnaissance mondiale.

Dix ans plus tard, une photo de lui assis seul sur un banc de parc, mangeant ce qui semble être un burrito, est devenue virale. Dès lors, Sad Keanu est devenu une réalité. Une blague qui l’a transformé en un personnage triste et solitaire; les fans ont même accordé une journée spéciale pour cela. Cependant, si « le rire ne manquait pas », la réalité est que tout au long de sa vie, l’acteur a été le protagoniste de plusieurs tragédies.

La raison pour laquelle il a été vu seul et sans partenaire est probablement à cause de ce qui s’est passé dans sa relation avec Jennifer Syme. Au début de 2001, le couple a enterré leur fille, née prématurément à huit mois, et la tragédie a conduit à une séparation ultérieure. Dix-huit mois plus tard, Syme est décédée dans un accident de voiture dans la ville de Los Angeles. Le rapport de police de l’accident a précisé que l’ex-femme de l’acteur traversait une grave dépression, selon les médicaments contrôlés trouvés à l’intérieur du véhicule.

La tragédie a forcé Reeves à faire une courte pause avant de filmer les conséquences de Matrix, mais pendant ce temps, sa sœur Kim a rechuté avec la leucémie, une maladie dont il avait été diagnostiqué depuis 1991. Il était sur le point de la soutenir. dans les moments difficiles provoqués par la maladie, malgré le fait qu’au cours des années 90, elle a également été victime d’une autre perte.

Et c’est qu’en 1993, Reeves a perdu son ami River Phoenix, décédé d’une overdose devant une boîte de nuit. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de My Own Private Idaho et sont devenus de grands amis personnels depuis. Bien que l’acteur n’ait jamais rien déclaré de spécifique à cet égard, ce sont plusieurs amis proches qui ont affirmé que l’acteur «portait une grande douleur» qu’il n’était jamais en faveur d’exprimer.

Peut-être une coutume enracinée puisqu’il a également subi l’abandon de son père quand il était très jeune. Il n’avait que trois ans lorsque son père a décidé de sortir et de ne jamais revenir. Sa mère désormais célibataire a dû déplacer la famille à plusieurs reprises et à travers différents pays tout en élevant ses enfants. Une situation difficile pour Keanu qui s’est décrit comme dyslexique, c’est pourquoi il n’a jamais été un excellent élève dans aucune des différentes écoles qu’il a dû fréquenter brièvement entre les déménagements.

Malgré la vie apparemment tragique de Keanu Reeves, l’acteur a toujours regardé la vie avec un bon visage. Il est impossible d’essayer d’ignorer le parallélisme tragique qui existe dans sa vie avec son personnage dans la saga d’action John Wick. L’une des raisons pour lesquelles l’acteur a assuré qu’il ressent une profonde identification avec le personnage et c’est la raison pour laquelle il se sent attiré par un personnage avec un arrière-plan complexe, émotionnel et réaliste.

Au milieu de 2020, l’acteur aujourd’hui âgé de 56 ans n’a peut-être pas dans le garage de sa maison des millions de dollars, un Oscar ou de grandes reconnaissances de l’industrie, mais il se vante d’avoir une collection enviable de motos classiques, dans lesquelles Il est parfois vu dans les rues de Los Angeles. Cependant, lorsque vous visitez la ville de New York, il est assez simple de prendre le métro, de manger sur des bancs de parc et de s’habiller comme le ferait toute personne moyenne de la classe moyenne de New York.

L’acteur est maintenant vu dans ce qui semble être une relation heureuse avec Alexandra Grant, qu’il a déjà conduit à divers événements et tapis rouges. Ses fans sont heureux de ne plus revoir l’apathie sur le visage de Keanu Reeves, reflet d’une vie apparemment tragique, que nous l’avons rencontré dans ce fameux mème, une apathie qui l’a rendu célèbre pendant les deux dernières décennies et qui l’a maintenant devenir le petit ami préféré d’Internet.

