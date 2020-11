À la vitesse de la lumière, il y a une question que le croisement “ Crisis on Infinite Earths ” a laissé et qui est toujours dans l’esprit des fans, comment le film Flash s’intégrera-t-il dans le DC Multiverse? Et bien que Il n’y a rien de confirmé, une réponse possible à cette incertitude a été révélée.

Le méga événement Arrowverse a eu un moment qui a surpris des millions de fans de DC, la rencontre entre les deux versions de Barry Allen, incarné par Ezra Miller et Gran Gustin, démontrant que le DC Extended Universe (DCEU) fait partie du multivers que The CW a construit pendant près d’une décennie.

Mais, avec le peu d’informations qui sont sorties du film en cours de développement et avec le peu de données qu’ils ont données dans la scène susmentionnée, on ne sait pas quel numéro de terrain est le DCEU, car pendant la crise, les noms des différents mondes ont été révélés parallèles qu’ils aimaient auparavant Lucifer qui est 666 ou Earth Two de Stargirl ou Earth Prime où se trouve presque tout l’Arrowverse.

Maintenant, selon un rapport de ComicBook.com, l’une des grandes possibilités est que le DCEU est Earth-One, car la version précédente était Earth Prime. La source indique que cela a déjà été vu dans les bandes dessinées où ces termes séparez les générations de l’âge d’argent et de l’âge d’or de DC.

Ainsi, le DCEU est considéré comme l’âge d’argent de l’action réelle, il pourrait donc obtenir le nom Earth-One et l’Arrowverse obtiendrait le Earth Prime. Il n’y a toujours rien sur la façon dont le film Flash s’intégrera dans le DC Multiverse, nous devrons donc attendre sa sortie le 2 juin 2022.