Nous vous expliquons comment regarder les films du Festival international du film de Los Cabos en ligne et gratuitement! Aujourd’hui, l’un des événements audiovisuels les plus reconnus du pays démarre officiellement et, cette fois, il y a de longues nappes. Bien que pour des raisons évidentes vous ne pourrez pas vous rendre en salles pour profiter de bonnes propositions, le mode en ligne est venu à la rescousse et tout le monde peut y accéder en suivant ces étapes simples:

REMARQUE IMPORTANTE: les bandes ne seront accessibles qu’à partir des navigateurs Microsoft Edge ou Safari.

Entrez cabosfilmfestival.com Cliquez sur “VOIR FILMS # LOSCABOS9” pour accéder directement à la plateforme de streaming officielle. Sélectionnez “Créer un compte” dans le coin supérieur droit. Remplissez le formulaire avec votre nom, email et mot de passe (si vous en avez déjà créé un compte avant, il vous suffit de vous connecter). Ensuite, vous verrez le programme complet. Lorsqu’un film est disponible, l’option «Louer» apparaîtra. Cliquez simplement et commencez à en profiter immédiatement.

Dans ce lien, vous pouvez consulter la note de Cinéma PREMIERE avec la sélection officielle de l’événement, c’est-à-dire les films qui seront en compétition.

Une autre chose importante à noter est que Les films participants ne peuvent être vus que sur le territoire mexicain. De plus (via), chaque œuvre sera limitée à 1000 visionnements et il y aura une fenêtre d’accès de 24 heures. Plus tard, il ne sera plus possible de les revoir.

D’autre part, il convient de mentionner que le festival peut être non seulement visualisé à partir d’ordinateurs, mais également à partir d’appareils mobiles. Entrez ici pour savoir quels téléphones portables et tablettes sont compatibles, ainsi que les exigences de connexion Internet.

Affiche officielle du Festival international du film de Los Cabos 2020.

Maintenant que vous savez comment regarder des films de Los Cabos, nous vous invitons à vous détendre et à vous plonger dans de nouveaux récits sans fin.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.