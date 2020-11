Maintenant que Disney Plus est au Mexique et en Amérique latine, l’important n’est pas de rester uniquement dans les titres principaux -mais c’est aussi bien de profiter de The Mandalorian comme il se doit-, nous vous donnons donc quelques trucs, astuces et astuces pour profiter de votre abonnement comment vous payez.

Créez différents profils

Comme le font déjà plusieurs services de streaming, à partir de Netflix, Prime Video ou Claro Video, Disney Plus vous offre la possibilité de générer différents profils -un total de sept – afin que ce que vous voyez génère un historique, tandis que celui d’un autre membre de votre famille construit le sien. Avec cela, vous pouvez également enregistrer et télécharger vos propres titres.

Profitez de votre liste de surveillance

Pour ne pas vous embêter les premiers jours, l’une des astuces qui vous facilitera la vie est de passer en revue les cinq sections de Disney Plus et de continuer à enregistrer dans votre liste de surveillance ou liste, les films, séries ou documentaires qui attirent le plus votre attention. de voir. Mais soyez prudent car

Désactiver la lecture automatique (épisode suivant)

Si vous êtes déjà dans la série télévisée, que ce soit The Mandalorian ou The World Selon Jeff Goldblum, l’important est que vous restiez jusqu’au générique de fin de chaque épisode, notamment dans The Mandalorian où l’on peut voir les croquis qui ont été réalisés pour chaque épisode. Pour ce faire, ils doivent accéder à chacun des profils qui souhaitent supprimer cette option après la configuration et désactiver la lecture automatique.

Profitez de la watchparty

Pour cela, vous devez vous assurer que les personnes avec lesquelles vous souhaitez regarder un film ou une série à distance doivent également avoir Disney Plus. Et avec cela, ils peuvent commenter et même utiliser des emojis. Cette fonction est actuellement dans la version du navigateur.

Moteur de recherche

Vous voudrez probablement rechercher La Petite Sirène ou Les Champions, mais le moteur de recherche Disney Plus accepte également des mots tels que les genres et vous apporte des résultats pour les titres de comédie ou de drame. De la même manière, vous pouvez rechercher des acteurs, des réalisateurs et même des personnages qui, si vous avez de la chance, peuvent vous offrir l’un ou l’autre détail curieux.

Contenu à travers des décennies

Un peu caché mais dans la section collections vous pouvez retrouver le contenu que Disney Plus a des années 20 avec le désormais classique et légendaire Steamboat Willie, en passant par la présentation d’écran Chip & Dale dans les années 50 et bien sûr les nouveaux 20, c’est-à-dire 2020 et au-delà, avec En avant de Pixar à un documentaire hommage à Chadwick Boseman.

