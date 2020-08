La dernière mise à jour de WhatsApp a apporté un design différent de celui auquel nous étions déjà habitués, introduisant pour la première fois dans le moteur de recherche un nouvel outil qui vous permettra de rechercher plus efficacement les éléments multimédias de vos conversations.

Ce nouvel outil vous permet de regrouper des fichiers multimédias à partir de photos, vidéos, audios, GIF, documents, liens et plus en fonction de leur type afin que lorsque vous les recherchez, il soit plus rapide et plus facile de les localiser (via).

La raison en ligne

Cette nouvelle conception dans la version 2.20.198.6 de WhatsApp est actuellement disponible uniquement pour Android, cette mise à jour est donc maintenant disponible pour être mise à jour ou installée à partir du Google Play Store. En général, ces mises à jour sont effectuées automatiquement, mais si votre téléphone portable ne dispose pas encore de cette dernière version, vous pouvez accéder au Google Play Store pour vérifier que vous avez déjà la mise à jour disponible.

Sinon, une alternative pourrait être de désinstaller l’application et de vérifier que lors de sa réinstallation, la version 2.20.198.6 est installée afin d’avoir accès au nouveau design WhatsApp. Sinon, vous pouvez vérifier que votre téléphone portable est également à jour avec ses mises à jour et ainsi attendre que cette version soit disponible pour vous.

La raison en ligne

Et en parlant du service de messagerie, il a été récemment annoncé que malheureusement l’application ne sera plus compatible avec certains modèles de téléphones portables avec un certain âge et en raison de son système d’exploitation. Si vous voulez connaître les modèles qui auront déjà WhatsApp, vous pouvez entrer le lien suivant.

