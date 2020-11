Dans le cadre de l’élection présidentielle américaine, le dépouillement / recomptage des suffrages exprimés mardi 3 novembre se poursuit. Jusqu’à après midi jeudi, le démocrate Joe Biden conserve un avantage considérable sur le républicain Donald Trump, étant à moins de 10 points des 270 voix du Collège électoral qui le couronneraient comme vainqueur. En ce sens, il n’est pas étonnant que le candidat dépassé (actuel président de la nation) veuille arrêter la machine qui continue de favoriser son adversaire, et de cette manière une allusion inattendue à Rue de Sesame… ou, du moins, c’est ainsi que plusieurs utilisateurs l’ont perçu sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, Trump a publié la phrase il y a quelques heures “Arrêtez le compte!” (Arrêtez le décompte!), Se référant au contrôle effectué dans certains États du pays où – bien que le républicain reste en tête – la tendance actuelle favorise Biden. Selon Infobae, dans ces entités (comme la Géorgie et la Pennsylvanie), le vote envoyé par courrier électronique est le dernier à être compté et montre la participation démocrate la plus élevée.

Et d’où vient Sesame Street dans tout cela? Dans la beauté d’un jeu de mots intelligent! Le mot «count» peut être traduit par «count» et aussi par «count», et évoque ainsi le Count Count (Count von Count), le personnage à crocs de cette émission pour enfants. Puis, face à la phrase «Stop the count!», De nombreux internautes ont choisi de l’interpréter comme une demande de censure ou d’arrestation contre le vampire qui aime les chiffres.

Voici quelques réactions hilarantes qui ont émergé sur Twitter:

«C’est un vampire qui a été autorisé à parcourir librement Sesame Street pendant des décennies, suçant clairement le sang des habitants, des enfants et des muppets sans conséquence. Il doit être arrêté! “

“Quand un de ces muppets de Sesame Street s’enfuit avec votre portefeuille:” Arrêtez le comte! “”

“Moi, quand Count Count sur Sesame Street atteint un nombre, je n’ai pas appris: ‘Arrêtez le comte!'”

le comte est une menace pour Sesame Street. c’est une menace totale. et c’est tellement… une rue charmante. mais le comte, le CoUnT il est, il est là-bas. et vous ne pouvez jamais faire confiance à quelqu’un comme ça. vous voulez, voulez-vous un enseignement VAHMPIRE à vos enfants? je ne veux pas de ça, https://t.co/laAHYGMrQA – Quinton ReVents 🎬 (@Q_Review) 5 novembre 2020

Le comte est une menace pour Sesame Street. C’est une menace totale. Et c’est une si belle rue. Mais le comte est là-bas. Et tu ne peux jamais faire confiance à quelqu’un comme ça Voulez-vous qu’un vampire enseigne à vos enfants? Je ne veux pas ça.”

«Ils ne vont pas arrêter le décompte. Le décompte ira de l’avant », a déclaré le procureur général de Pennsylvanie. – gaucher (@nycsouthpaw) 5 novembre 2020

“Vous ne pouvez pas arrêter le décompte (le décompte).” «Ils ne vont pas arrêter le décompte. Le décompte continuera », a déclaré le procureur général de Pennsylvanie.”

Apparemment, Donald Trump s’est fait de nouveaux ennemis, car il ne fait aucun doute que toute la communauté de Sesame Street sera désormais en faveur de Joe Biden. Et en termes d’alliés, rappelons que le démocrate a également pu adopter la chanson acclamée “Vous perdre” d’Eminem pour sa campagne électorale. Venez ici pour la note complète.

Donald Trump Count Count Joe Biden Sesame Street



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.