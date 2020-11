Le drame de salle d’audience est un genre compliqué, principalement en termes de ton: alors que certains films sont impolis, brusques et quelque peu viscéraux dans la façon dont ils décrivent les processus de mise en œuvre de la justice, d’autres ont tendance à emprunter des chemins assez sentimentaux lorsqu’ils les présentent au public. votre résolution. En ce sens, on peut dire que le film Histoire d’un crime il est efficace justement parce qu’il parvient à trouver un équilibre adéquat entre les deux Choses.

Il est intéressant de noter que le sujet qui a été choisi pour manœuvrer entre ces éléments est celui qui ne laisse généralement aucune place à la neutralité: les crimes de guerre. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une question délicate, il est plausible de savoir comment il est possible de supprimer le patriotisme conventionnel pour livrer un projet très humain et réaliste. car il ne se veut pas un simple divertissement, mais se consacre à une chose, qui est de critiquer les injustices qui affectent chaque jour des milliers de personnes grâce aux failles et aux faiblesses des systèmes juridiques.

Ceci est possible grâce au solide leadership de Marco Kreuzpaintner, qui parvient à maintenir la tension à tout moment sans négliger les autres aspects de la fabrication. Il est difficile de trouver un trou dans l’intrigue ou une sorte de ralentissement dans le rythme général de l’histoire qui, grâce à un montage agile et précis, ne perd jamais de vue ce que vous essayez de transmettre. Bien sûr, vous devez être attentif aux noms et aux termes, car ils sont livrés si rapidement qu’ils peuvent être confus – et ils sont essentiels pour assembler le puzzle qui a été mis en place de manière si détaillée.

Pour enrichir la formule, c’est le script, ce qui est particulièrement remarquable grâce à la structure dont il dispose. L’élégance du mélange du passé et du présent est captivante. La temporalité est largement présente, un enjeu très apprécié, car elle fonctionne très bien pour augmenter le dynamisme qu’elle est censée offrir. Mention spéciale pour un rebondissement qui, bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, sera le moteur de tout ce labyrinthe d’émotions. Au troisième acte, tout devient choquant et direct; il vaut la peine d’accorder autant d’attention que possible pour pouvoir ressentir l’effet de ce coup direct et pertinent.

Si l’on parle de performances, la seule qui se démarque est celle d’Elyas M’Barek, dans son rôle principal. Malheureusement, les autres membres de la distribution ne parviennent pas à se démarquer ou à correspondre à l’essentiel de l’intrigue détaillée et complète. Même la présence et le talent de Franco Nero sont vains.

Ainsi le film Histoire d’un crime C’est une proposition fortement recommandée, notamment en raison des risques qu’elle prend, ainsi que des problèmes qu’elle soulève. Preuve que la culpabilité et la cruauté sont dans des endroits inimaginables, mais la justice existe toujours et peut être très encourageante.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir avec les autorités sanitaires les mesures sanitaires nécessaires (notamment la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: Der Fall Collini

Réalisateur: Marco Kreuzpaintner (Sommersturm)

Acteurs: Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero

Date de sortie:29 octobre 2020 (États-Unis)

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.