Avez-vous déjà entendu parler de ces gens qui commencent avec, comme, un cure-dent et se frayent un chemin jusqu’à quelque chose de ridicule comme une Lamborghini? Je suis comme le contraire de ça.

Il y a très longtemps, j’aimais vraiment collectionner et jouer à Yu-Gi-Oh! cartes. C’était une terrible habitude; 2/10, je ne recommande pas. Quoi qu’il en soit, je restais avec ma famille pendant un certain temps, et je voulais quelque chose dont mes cousins ​​et moi pourrions nous amuser. Le magasin dans lequel je travaillais vendait les cartes, alors j’ai utilisé ma réduction pour acheter des decks de départ, et nous nous sommes mis à jouer.

Voici ce que j’ai découvert: les jeux de cartes à collectionner ont le pire effet possible sur moi. C’est comme l’héroïne, mais plus petite et plus cartonnée. Acheter des cartes et fabriquer des jeux, mec. Je vis apparemment pour ça. Cela m’arriverait PRESQUE encore plusieurs années plus tard avec Pokemon, mais heureusement, j’ai coupé celui-là avant qu’il ne devienne trop mauvais. Cela n’a abouti qu’à quelques mois de jeu.

Quoi qu’il en soit, quand j’ai décidé de me débarrasser de mes Yugiohs, j’ai commencé à les échanger contre d’autres marchandises. Bandes dessinées, systèmes de jeux, jeux vidéo, argent liquide. Je me suis retrouvé avec un transport décent (beaucoup de vieilles bandes dessinées Amazing Spider-Man, une Xbox 360 quand celles-ci étaient encore d’actualité seulement un an environ, une PS2, une 3DS quand elles étaient toutes neuves, et plus encore). Mais honnêtement? J’ai perdu BEAUCOUP d’argent sur les transactions. Si j’avais mis l’argent que j’ai dépensé en cartes dans des trucs, j’aurais pu obtenir tout cela et bien plus encore.

Mais oh bien. J’ai aussi mes souvenirs à jouer aux cartes.

(De plus, j’ai encore un GROUPE de cartes que je n’ai pas échangées pour pouvoir jouer avec désinvolture. Ce que je ne fais jamais. Parce que si je recommence à jouer, je sais ce qui se passe ensuite…)

TITRE: Eau de Javel

Écrivain et artiste: Tite Kubo

Éditeur: Saut Shonen

Protagonistes: Ichigo, Rukia, Tchad, Orihime

Antagonistes: Creux

Très bien, les semaines M8nga sont de retour! J’étais tombé de mon ancienne tendance Manga On The Eights il y a plusieurs semaines, mais Ella Notari m’a récemment rappelé cela de la section commentaires de 411mania, alors il fait son retour triomphant ici dans Off The Rack volume # 108.

Nous couvrons Bleach cette semaine, un manga que j’ai lu un peu, et dont je possède même un morceau de taille décente (j’ai le coffret des 21 premiers volumes, je pense que oui. Je l’ai eu il y a des ANS dans le susmentionné échange de la majeure partie de ma collection Yu-Gu-Oh!). Mais c’est un domaine dans lequel je ne me suis jamais vraiment investi.

Comme cela fait si longtemps, j’ai relu les deux premiers volumes de cette revue.

Bleach, un livre dont le nom ne trahit absolument rien sur ce qui se passe dans ses pages, parle d’un lycéen nommé Ichigo qui peut voir et interagir avec des fantômes. Sa famille nucléaire (son père et ses deux sœurs, Yuzu et Karin) ont tous des degrés divers de capacité d’Ichigo, mais la sienne est de loin la plus améliorée.

Ichigo fait ce qu’il peut pour aider les âmes à se reposer, mais son énergie spirituelle grandissante est arrivée au point où des monstres spirituels morts-vivants appelés Hollows commencent à le sentir, et ils veulent se régaler!

Ichigo le découvre lorsqu’il rencontre un Soul Reaper nommé Rukia qui est entré chez lui dans l’espoir de vaincre un tel Hollow. Elle est surprise par la capacité d’Ichigo à la voir, ainsi que par sa propre énergie immense. Elle est gravement blessée et doit canaliser ses pouvoirs en lui.

Ichigo nouvellement habilité vainc le Hollow, mais lui et Rukia finissent par rester ensemble jusqu’à ce qu’elle puisse récupérer ses pouvoirs et retourner dans la société des esprits. Pour se mettre à l’abri, elle s’inscrit à l’école d’Ichigo afin qu’elle puisse garder un œil sur lui et le former en tant que Soul Reaper quand elle reçoit des commandes sur Hollows.

Au cours des deux premiers volumes de la série, Ichigo et Rukia combattent un couple de Hollows, dont un qui est le frère perdu et dément de l’ami d’Ichigo, Orihime, et un autre qui s’emmêle dans la vie d’un autre camarade de classe, Chad. Orihime et Chad deviennent des habitués de la série, développant même leurs propres pouvoirs dans leurs relations avec Ichigo.

Bleach est là-haut avec Naruto et One Piece dans l’échelon du manga Shonen Jump qui ne se termine jamais. Si je me souviens bien, tous les trois ont juste un nombre absurde de volumes. Bleach est probablement le moins efficace des trois, mais ce n’est pas un coup. C’est comme dire que Tom Cruise a moins d’argent que Bill Gates ou Oprah. C’est vrai, mais il se débrouille toujours très bien pour lui-même.

La longueur n’est pas nécessairement le problème ici, mais j’ai toujours apprécié les séries SJ plus limitées. La course originale de Dragon Ball qui comptait environ 40+ volumes. Black Cat, qui avait 20 ans. Rurouni Kenshin, 28 ans. Hikaru No Go. Menace de mort. Ceux-ci se sentent simplement moins sans direction et plus concentrés que les monolithes de plus de 100 volumes.

Bleach suit le style d’histoire très influencé par Shonen Jump / Dragon Ball où nous sommes présentés à un jeune héros TRÈS PUISSANT, et au cours de la série, il développe des pouvoirs qui font que son statut initial semble entièrement négligeable. Ichigo combat juste des méchants de plus en plus forts à chaque arc, et ses pouvoirs grandissent et grandissent.

En tant que fan de Dragon Ball, la dernière chose que je puisse faire est de m’en plaindre. Mais tout cela commence à me sembler un peu répétitif.

Je dirai que la partie la plus difficile pour entrer dans Bleach est de dépasser la première, disons, une cinquantaine de pages. Le livre est désordonné dans tous les sens du mot dès le début. L’art est rugueux, les mises en page sont dispersées et le dialogue est vraiment nul. Les problèmes d’art et de mise en page se résolvent, comme je l’ai dit, à environ 50 pages, mais le dialogue reste un problème pendant un certain temps. Mais il est DIFFICILE de vouloir continuer à tourner la page pendant un moment.

Cela finit par devenir un peu meilleur et un peu plus intéressant. Et comme cela se passe bien au-delà de ces deux premiers volumes, la mythologie des Soul Reapers et de leur monde est créative. Mais c’était toujours une série que je pouvais prendre ou laisser. C’est malheureusement juste un livre «assez bon», et on a l’impression que les menaces deviennent trop puissantes, trop rapidement.

Sujet de discussion: Aimons-nous toujours M8nga Weeks? Je vais continuer un peu au moins à l’avenir!

