Dirigé par: Tylor Norwood

Histoire par: Tylor Norwood et Scott Fitzloff

Avec:

Susan Schneider Williams

Mort Sahl

Shawn Levy

David E. Kelley

John Montgomery

Dr Bruce Miller

Dr Walter Koroshetz

Durée: 77 minutes

Non classé

Cela ne semble pas juste quand vous vous arrêtez de considérer que cela fait six ans que le monde a perdu Robin Williams. Et je veux dire cela de plusieurs manières. Non seulement on n’a pas l’impression que six ans se sont écoulés depuis que la nouvelle du décès de la légende de la comédie a secoué le monde en août 2014, mais on a toujours tort de l’avoir perdu si tôt et si injustement. Les détails de la mort de Williams ont fait la une des journaux pendant des semaines et ont laissé un héritage compliqué à ceux qui l’aimaient.

En fin de compte, des faits ont été révélés qui jettent un nouvel éclairage sur les circonstances entourant le décès de Williams. La cause officielle du décès était le suicide; c’est vrai. Mais comme on l’a finalement découvert, ce n’était pas pour les nombreuses raisons sur lesquelles les tabloïds et les organes de presse sérieux ont longtemps été spéculés. La mort de Williams est survenue parce qu’il souffrait de démence diffuse à corps de Lewy, une maladie dégénérative rare sans traitement actuellement connu que personne – pas même Williams lui-même – ne savait qu’il avait.

Robin’s Wish, le nouveau documentaire de Tylor Norwood qui sortira sur Digital and On Demand le 1er septembre, cherche à faire la lumière sur la lutte de Williams avec la maladie en documentant les derniers jours qui ont précédé son décès. Pour ce faire, Norwood s’entretient avec plusieurs des personnages clés de sa vie à l’époque, de Shawn Levy, qui le dirigeait dans Night at the Museum 3, à David E. Kelley qui était le créateur de la sitcom mettant en vedette Williams The Crazy. Les uns. Plus important encore, il suit la veuve de Williams, Susan Schneider Williams, et s’entretient avec des amis et des voisins, qui brossent tous un tableau déchirant de la façon dont une maladie difficile à diagnostiquer peut être si efficace pour briser même le plus irrépressible des esprits.

Norwood a des objectifs clairs en tête avec ce documentaire, et la façon dont il entreprend de les atteindre est très précise. Cela me rend souvent malade de penser à la façon dont l’héritage de Williams a été entaché dans l’esprit de certaines personnes en raison de la façon dont sa vie s’est terminée. La spéculation était que Williams était un vrai trope, «l’homme triste et drôle» qui faisait rire le monde tout en cachant sa propre tristesse. C’est un stéréotype affreux auquel réduire un homme, et Robin’s Wish s’efforce de corriger ce record. Toutes les personnes impliquées dans la vie de Williams qui parlent du documentaire s’efforcent de souligner que ce n’était clairement pas le cas. Vivant dans leur maison à Paradise Cay, en Californie, Williams sortait régulièrement au club de comédie là-bas et se produisait souvent après les actes. Il adorait le vélo et rendait visite aux troupes pour les inspirer. Et dans tout cela, selon toutes les personnes impliquées ici, c’était un homme très normal qui traînait avec ses voisins moins célèbres et qui n’avait tout simplement aucune idée de ce qui lui arrivait lorsque les choses ont commencé à mal tourner avec son état.

Norwood parle aux médecins qui parlent du corps de Lewy et de la difficulté à détecter. Le Dr Bruce Miller, du Memory and Aging Center de l’UC-San Francisco, qualifie l’état de Williams de «pire cas» de la maladie qu’il ait jamais vue, et pourtant les symptômes étaient encore facilement diagnostiqués à tort comme étant la maladie de Parkinson et la dépression provoquée par une telle chose. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité; comme son ami et camarade de bande dessinée Bobcat Goldthwait le dit, «son cerveau lui donnait de fausses informations» et il enlevait lentement des parties essentielles de ce qui faisait de Williams ce qu’il était.

Cela nous amène à l’autre objectif de Robin’s Wish: éduquer les téléspectateurs sur la démence à corps de Lewy. C’est toujours, malgré son rôle dans la mort d’une icône comme Williams, une maladie peu connue. Schneider Williams est devenu un défenseur et un activiste dans la lutte contre la maladie, et le cas est souvent présenté dans le film selon lequel aussi tragique que soit le décès de Williams, il n’est que l’une des nombreuses personnes qui l’ont fait. Il est noté dans le film que le suicide est souvent le jeu final de la maladie et que plus d’un million d’américains en sont à eux seuls atteints. Norwood présente une explication claire et concise de ce que représente l’histoire de Williams, dans l’espoir que les autres auront plus de facilité que lui.

Et bien sûr, à travers tout cela, il y a l’histoire de Williams. C’est souvent un documentaire difficile à regarder, car nous entendons dire comment il a commencé à avoir du mal à se souvenir de ses répliques sur le plateau ou que son bras gauche ne lui obéissait pas correctement. Mais en même temps, on nous rappelle à quel point il était une personne inspirante et aimante. On met beaucoup l’accent sur la relation de Williams avec sa femme, ce qui réfute la spéculation selon laquelle il était simplement déprimé et fournit souvent un contrepoint aux parties les plus déchirantes se concentrant sur son état (bien qu’il y en ait aussi une partie dans cette partie, évidemment) .

Il y a quelques petits soucis que l’on pourrait avoir ici et là. À 77 minutes, on a un peu l’impression que ce documentaire manque quelques morceaux; personne dans la famille de Williams n’est interviewé en dehors de Schneider Williams, par exemple. (Cela a peut-être été leur choix, et je ne vais pas spéculer.) Mais il est difficile de trop ternir le film pour cela quand il est si efficace pour nous rappeler à quel point il était un cadeau pour le monde. En fin de compte, si ce film aide les fans à se souvenir de lui plus comme il le mérite et fait sa part pour sensibiliser le public à la démence à corps de Lewy, il aura fait son travail – et sur les deux plans, il constitue un cas convaincant.

Robin’s Wish est disponible en Digital / VOD à partir du 1er septembre 2020.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mauvais

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait