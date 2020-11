Même si cela semble «Roadkill» Ce n’est pas la série qu’il semble être. N’importe qui dirait, à l’œil nu, qu’il pourrait aussi bien s’agir d’une sorte de version abrégée de ‘Château de cartes’, ne serait-ce qu’à cause de notre peu d’expérience quand il s’agit de toujours, encore et encore, les mêmes références. Ils sont là, comme les politiciens, mais ils n’ont pas à être une référence. Qu’ils puissent avoir une plus grande présence médiatique est une autre chose, étant aussi une arme à double tranchant: plus de possibilités à montrer, plus de possibilités également à montrer.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que «Roadkill» s’il s’agit d’une version réduite de lui-même. Réduit, ou si vous préférez, compressé. C’est ce qu’il semble: une mini-série disons, je ne sais pas, celle de huit épisodes réduits à quatre au maximum. Comme si c’était le montage de ‘Le royaume des cieux’ sorti en salles. Le sentiment en tout cas est qu’il manque quelque chose. Ce n’est pas que l’histoire soit incomplète ou quoi que ce soit du genre, mais je sais que, comme pour la version susmentionnée du film de Ridley Scott, le résultat final n’est pas très défini.

C’est en partie l’intention, clairement, d’une série qui joue avec des demi-mesures et se trouve volontairement à un point où il y a plus de questions que de réponses, étant une prétendue mosaïque polyédrique d’une faune politique à laquelle elle expose en termes relatif. Son argument est aussi clair que nous le sommes, ou devrions tous l’avoir: comme dans la vie, l’avenir de la politique dépend de la gestion du pouvoir que nous avons et de l’exposition médiatique. Il n’y a pas de mauvaises cartes, mais de mauvais joueurs ou des personnes sans chance.

C’est là qu’intervient «un joueur» comme Hugh Laurie, un interprète qui honore tout ce qu’il joue par son savoir-faire et l’image que nous avons de lui. Oui, je sais que pour beaucoup, c’est le Dr House. Pas pour moi, pour qui ce gentil et gentil voisin représente que personne ne serait surpris qu’il ait tué ses parents. Si avec Sean Bean on soupçonne toujours qu’il va mourir, avec Hugh Laurie on soupçonne toujours que quelque chose se cache. Cela n’a pas à l’être, mais par le pouvoir, c’est possible. Personne de mieux que lui pour jouer un politicien.

Meilleur de «Roadkill» c’est sans doute l’incertitude entourant le personnage de Hugh Laurie, et par extension son entourage. Aussi l’absence d’un discours partisan, bien qu’en revanche dangereusement ouvert à l’opinion publique et dont l’apparente crypticisme risque de se retourner contre elle. Pour une bonne compréhension, les mots ne sont pas nécessaires, bien que nous passions précisément à des séries comme «Roadkill» pour qu’ils nous frappent avec eux, comme par exemple, encore une fois, notre petit bagage en matière de référencement, dans un ouvrage écrit par Aaron Sorkin.

Cette série BBC – comme toujours – immaculée et robuste se déplace dans ce terrain marécageux où le concis peut être insaisissable, trivial ou simple, comme en fait: compressé à un peu plus que son échafaudage, «Roadkill» il est réduit à son essence de telle manière qu’il semble qu’ils ne nous aient servi que la viande du hamburger. Sans pain; pas de laitue, de tomate ou de cornichon; pas de ketchup ni de mayonnaise. La viande est savoureuse et a bon goût, mais il manque ce qui fait un hamburger que nous mangeons avec nos mains.

Comme si c’était le montage de ‘Le royaume des cieux’ sorti en salles, «Roadkill» semble n’être rien d’autre qu’une apparence dont le discours, soutenu par la présence charismatique de Laurie, reste à la merci (ou non) d’éventuels référents tels que ‘Château de cartes’. La dignité est la norme et, bien sûr, son honneur est incontestable. Mais sa beauté mise à part, ses ellipses sont prises à tort pour des omissions et son discours est trop boiteux pour être aussi stimulant qu’il y paraît. Même si cela en a l’air.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex