Les différents films de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel avancent petit à petit dans l’espoir que ‘Veuve noire’ atteint les cinémas, dans le cas de la quatrième tranche du Dieu du tonnerre, on s’attend à ce que les enregistrements commencent en janvier prochain et des noms importants commencent déjà à émerger qui seront des pièces clés pour le film parmi ces noms, il a été révélé qu’il sera en Montage de Maryann Brandon dans «Love and Thunder».

Maryann Brandon a participé au montage de plusieurs grands films tels que ‘Venom’, ‘Comment dresser votre dragon’ et ‘The Darkest Minds’, en plus de travailler avec JJ Abrams dans différentes productions telles que ‘Mission: Impossible III’, ‘Star Trek’, ‘Super 8’, ‘Star Trek Into Darkness’, ‘The Force Awakens’ et ‘The Rise of Skywalker’, donc il connaît très bien le genre d’action et de science-fiction.

Apparemment, le travail de Maryann Brandon dans ‘Love and Thunder’ Il sera important de développer l’histoire, car vous connaissez également le genre des super-héros en travaillant auparavant avec ‘Venin’, qui, bien que ce ne soit pas ce à quoi les fans s’attendaient, c’est devenu un succès au box-office, donc sa suite est attendue.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’intrigue possible du film, mais il a été confirmé que la maladie de Jane Foster sera traitée comme une partie importante de l’histoire, on ne sait pas non plus qui sera le principal méchant et on pense que ce rôle pourrait être joué pour Balle chrétienne qui a déjà été confirmé dans le cadre du casting.