Hier encore, nous avons appris que le film WB / DC ‘Wonder Woman 1984’ aura une sortie en salles simultanée et HBO Max, ce qui ne semble pas se produire avec Disney et le film ‘Black Widow’ de Marvel Studios. Selon Deadline, le studio envisagerait de publier ses futurs films familiaux d’action en direct sur sa plateforme de streaming.Cruella‘(de Craig Gillespie),’Peter Pan et Wendy‘(de David Lowery) et’Pinocchio‘(de Robert Zemeckis).

Le point de vente note qu’il n’est toujours pas clair si ces versions possibles atteindront Disney + avec une prime non. Cependant, la possibilité que cette option finisse par être choisie est plus que probable, puisque le PDG de Disney, Bob Chapek, avait précédemment confirmé qu’en raison du succès retentissant du lancement de “ Muln ”, ils cherchaient à utiliser ce type de premières avec d’autres films. .

Avec Emma Stone dans le rôle titre, ‘Cruella‘vise à explorer les origines d’un méchant qui aime les peaux d’animaux. Se déroulant dans les années 1980 avec une ambiance punk, le film répond à la question: qui était Cruella avant que Pongo, Perdita et le reste des Dalmatiens ne croisent son chemin?

À propos’Peter Pan et Wendy‘, c’est la neuvième version cinématographique de la pièce de JM Barrie avec à cette occasion Alexander Molony, Ever Anderson, Jude Law et Yara Shahidi. Il raconte l’histoire de Peter Pan, un garçon qui vole et ne veut pas grandir, et ses aventures à Neverland avec les frères Wendy, John et Michael Darling, la fée Tinker Bell, les Lost Boys et le diabolique Captain Hook.

‘Pinocchio‘racontez en attendant à Tom Hanksen le rôle principal dans cette histoire centrée sur une marionnette en bois qui rêve de devenir un véritable enfant, dont les conséquences (notamment en ce qui concerne ses mensonges) le conduisent à vivre des histoires plongées dans un monde plein de fantaisie.