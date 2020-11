Crunchyroll Il a surpris ses abonnés aujourd’hui avec l’annonce d’un nouveau lot de doublages en espagnol latin pour son catalogue et la meilleure nouvelle est qu’il s’agit de séries animées pour la saison automne 2020, c’est-à-dire de titres actuellement en ondes. L’anime qui aura simuldub sera: Jujutsu Kaisen, TONIKAWA: Au-dessus de la lune pour toi, je me tiens sur un million de vies Oui Noblesse.

Dans un communiqué de presse, Crunchyroll a confirmé la date de sortie des premiers épisodes avec doublage latin, ainsi que la voix espagnole de chaque projet. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme simuldub, il se réfère à des séries dont les chapitres sont doublés quelques semaines seulement après leur diffusion originale au Japon. Ce modèle avait déjà été implémenté par Crunchyroll dans d’autres territoires, mais ce sera la première fois pour le marché latino-américain.

Ci-dessous, nous partageons tous les détails sur ces séries:

Je suis debout sur un million de vies

Titre original: 100-Man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru.réalisateur: Kumiko Habara (réalisateur de l’épisode Pretty Guardian Sailor Moon Crystal).étude: Maho Film (Si c’est pour ma fille, je vaincrais même un seigneur démon).Origine: Manga, écrit par Riku Sanjo et illustré par Koji Inada.Genre): Jeu vidéo, fantaisie, action, drame.Première du doublage: 13 novembre.Voix en espagnol: Victor Ruiz (Yuusuke Yotsuya), Ana Lobo (Iu Shindo) et Erika Langarica (Kusue Hakozaki).

Synopsis: Yusuke Yotsuya est un lycéen de troisième année qui gouverne sa vie par la logique et finit un jour par être transporté dans un monde alternatif qui ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo. Il finit par devenir le troisième joueur et doit accepter plusieurs missions dangereuses avec deux personnes de son espèce, Iu Shindo et Kusue Hakozaki, qui sont venus dans ce monde avant lui. Yusuke est froid et impassible, examinant tout de manière logique et parfois même dérangeant la vie de son équipe. Pouvez-vous protéger votre groupe des monstres qui les attaquent, des complications et des puissants ennemis qui les traquent pour surmonter le jeu?

Jujutsu Kaisen

réalisateur: Sung Hoo Park (Le Dieu du lycée).étude: MAPPA (Le Dieu du lycée).Origine: Manga, écrit et illustré par Gege Akutami.Genre): Shōnen, surnaturel, action, horreur, école.Première du doublage: 20 novembre.Voix en espagnol: Enzo Fortuny (Yuuji Itadori), Víctor Ruiz (Megumi Fushiguro), Ayari Rivera (Nobara Kugisaki), José Gilberto Vilchis (Satoru Gojou) et Osvaldo Trejo (Sukuna Ryomen).

Synopsis: Difficultés, regret, honte… Les sentiments négatifs des humains deviennent des «malédictions» qui nous hantent dans notre vie quotidienne. Les malédictions sont endémiques dans le monde entier et peuvent conduire les gens à de terribles malheurs et même conduire à leur mort. Pire encore, une seule malédiction peut exorciser une autre malédiction.

Yuji Itadori est un jeune homme doté d’une énorme force physique, même si cela ne l’empêche pas de mener une vie étudiante normale. Un jour, pour sauver un ami attaqué par des malédictions, il mange le doigt du spectre à deux visages, intégrant sa malédiction dans sa propre âme. À partir de ce moment, il partage un corps avec le spectre à deux faces. Sous la direction du plus puissant des sorciers, Satoru Gojo, Itadori est admis à la Tokyo Technical School of Wizardry, une organisation qui lutte contre les malédictions … et commence ainsi l’histoire héroïque d’un jeune homme devenu un capable malédiction. pour exorciser les malédictions, une vie dont il ne peut jamais se retirer.

TONIKAWA: sur la lune pour vous

Titre original: Tonikaku Kawaii.réalisateur: Hiroshi Ikehata (Seton Academy: Bienvenue dans la meute).étude: Sept Arcs (Trinity Seven).Origine: Manga, écrit et illustré par Kenjiro Hata.Genre): Comédie romantique.Première du doublage: 20 novembre.Voix en espagnol: Diego Becerril (Nasa Yuzaki) et Cecilia Guerrero (Tsukasa Tsukuyomi).

Synopsis: Nasa Yuzaki tombe amoureux au premier regard après avoir rencontré le mystérieux Tsukasa. Lorsque la Nasa aura le courage de déclarer ce qu’il ressent, la réponse de la jeune fille le surprend: «Je sortirai avec toi, mais seulement si nous nous marions». La vie conjugale attachante de la Nasa et de Tsukasa est sur le point de commencer!

Noblesse

réalisateur: Shunsuke Tada (La légende des héros galactiques: Die Neue These).étude: Production IG (Psycho-Pass).Origine: Webtoon, écrit par Son Jae-Ho et illustré par Lee Gwang-Su.Genre): Surnaturel, action, école.Première du doublage: 18 novembre.Voix en espagnol: Carlos Hernández (Cadis Etrama Di Raizel) et Idzi Dutkiewicz (Frankenstein).

Synopsis: Raizel se réveille après une léthargie de 820 ans. Il détient le titre spécial de Noblesse, un Noble pur-sang et protecteur du reste des Nobles. Dans une tentative de protéger Raizel, son serviteur Frankenstein, il le rejoint à l’Institut Ye Ran, où Raizel apprend les routines simples et quotidiennes du monde humain aux côtés de ses compagnons. Cependant, l’Union, une société secrète qui projette de conquérir le monde, commence à envoyer des humains modifiés qui infiltrent peu à peu la vie de Raizel, l’obligeant à utiliser son grand pouvoir pour protéger ceux qui l’entourent.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE