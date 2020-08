Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED mène les nominations aux Gamescom Awards de cette année

La Gamescom a annoncé aujourd’hui les nominés pour les prix de la gamescom 2020: le jury, composé de journalistes de jeux allemands et internationaux, de YouTubers renommés et d’autres experts, a fait sa sélection parmi plus de 140 candidatures. Cette année, des prix sont décernés dans jusqu’à 26 catégories, mettant en vedette le jeu CD Projekt RED Cyberpunk 2077 le plus nominé. Les membres et les fans de la gamescom qui se déroule en ligne du 27 au 30 août 2020 peuvent être impatients de savoir qui remportera l’un des trophées convoités. Les premiers prix seront décernés jeudi lors de la gamescom: Soirée d’ouverture en direct.

À partir de jeudi, les fans de la gamescom auront jusqu’à 15 heures. (CEST) le samedi 29 août pour voter pour vos favoris dans les catégories de fans, Best show et Best streamer. Vous pouvez discuter avec le robot de jeu sur le site officiel de la gamescom pour voter. Les utilisateurs saisissent simplement leur adresse e-mail une fois et ils sont prêts à voter. Les fans sélectionneront également le gagnant du prix du consommateur le plus recherché de la gamescom, sélectionné par les fans parmi tous les jeux nominés. Ces titres et d’autres gagnants dans les catégories du jury de la meilleure annonce, de la meilleure programmation, de la meilleure présentation / bande-annonce et du prix HEART OF GAMING seront révélés lors de la gamescom: Best Of Show Le dimanche 30 août, le premier prix, Best of gamescom, sera également révélé le même jour.

gamescom: Opening Night Live, gamescom: Best Of Show et tous les autres panels de la gamescom peuvent être consultés gratuitement sur: https://now.gamescom.global/

Voici les nominés pour les prix de la gamescom 2020:

Les gagnants des catégories de genre et de plateforme suivantes seront révélés lors de la gamescom: Opening Night Live le 27 août à partir de 20h00.

Meilleur jeu d’action-aventureGrounded, MicrosoftThe Medium, Bloober TeamWatch Dogs Legion, UbisoftMeilleur jeu d’actionAssassin’s Creed Valhalla, UbisoftCyberpunk 2077, CD Projekt REDStar Wars: Squadrons, Electronic ArtsMeilleur jeu d’action-aventureCris Tales, Modus GamesCurious Expedition 2, Maschinen-Mens , Bloober TeamMeilleur jeu Microsoft XboxCyberpunk 2077, CD Projekt REDGrounded, MicrosoftTell Me Why, MicrosoftMeilleur jeu multijoueurDual Universe, Novaquark MontréalNBA 2K21, 2KOperation: Tango, Clever PlaysMeilleur jeu Nintendo SwitchBlack Book, Hypetrain DigitalFigment: Creed Valley, Bedtime Digital GamesLittle Namco Entertainment Meilleur jeu Sony Playstation Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Les gagnants des catégories de genre et de plateforme suivantes seront révélés lors de la gamescom: Best Of Show le 30 août à partir de 20h00

Meilleur jeu familial Ary and the Secret of Seasons, Modus Games Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ActivisionKeyWe, Stonewheat & Sons Meilleur jeu de course Meilleur jeu PC Cyberpunk 2077, CD Projekt RED Humankind, Amplitude Studios & SEGA EuropeTell Me Why, Microsoft Best Racing Game DIRT 5, CodemastersProject CARS 3, Bandai Namco EntertainmentRadical Relocation, Iceberg InteractiveBest RemasteredMafia: Definitive Edition, 2KTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, ActivisionXIII: Remake, astragon EntertainmentBest Role Playing GameCris Tales, Modus GamesCyberpunk 2077, CD Projekt REDGamedec, Ansharz, Apartz Studios Better simulator Assemble EntertainmentPlanet Coaster Console Edition, Frontier DevelopmentProject CARS 3, Bandai Namco EntertainmentBest Sports GameFIFA 21, Electronic ArtsNBA 2K21, 2KTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, ActivisionBest Strategy GameEndzone – A World Apart, Assemble EntertainmentHumankind, Amplitude Studios & SEGA EuropeIron Harvest, King Jeux d’art

Meilleur jeu original

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED Fonctionnement: Tango, Clever PlaysVoidtrain, Hypetrain Digital

Les gagnants des prix consommateurs de la gamescom suivants et les lauréats des prix mondiaux seront également révélés lors de la gamescom: Best Of Show.

Meilleure annonce

Le jury sélectionnera toutes les annonces de jeux, premières et révélations soumises lors de la gamescom par les partenaires de l’événement.

Meilleure affiche

Le jury fera sa sélection parmi tous les partenaires de la gamescom.

Le meilleur de la gamescom

Le jury sélectionnera le lauréat principal, Best of gamescom, parmi toutes les catégories de gagnants des catégories genre et plateforme.

Meilleure présentation / bande-annonce

Le jury fera sa sélection parmi toutes les soumissions et bandes-annonces de jeux révélées à la gamescom maintenant.

Meilleur spectacle

Les fans de la Gamescom sélectionneront le gagnant parmi les diffusions en direct, les émissions et les offres spéciales de la gamescom.

Meilleur streamer

Les fans de la Gamescom choisiront parmi les streamers accrédités de la gamescom 2020.

gamescom « Les plus recherchés »

Les fans de la Gamescom choisiront parmi les nominés pour toutes les catégories de genre et de plateforme (voir ci-dessus).