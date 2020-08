Dans une interview avec Entertainment Weekly, Daisy Ridley a révélé qu’elle n’avait pas eu beaucoup d’offres d’emploi après avoir terminé la production de son dernier film Star Wars, The Rise of Skywalker. Voici les faits saillants:

Sur les mois après avoir terminé Star Wars: «C’était tellement triste de finir [Star Wars]. Quand le film est sorti, je me suis dit: «Oh mon Dieu». C’était un chapitre tellement énorme. Et, bizarrement, ces derniers mois, je n’ai pas eu grand-chose… De toute évidence, maintenant c’est vraiment agréable de travailler, mais de ne pas avoir grand-chose [at the time] J’ai l’impression d’avoir traité les cinq dernières années. Être obligé de ralentir, c’était bien mentalement pour moi car [Star Wars was] une grande chose dans ma vie. Bizarrement, au début de l’année, rien ne se passait », poursuit-elle. «J’étais comme, ‘Aww! Personne ne veut m’employer. »Il y avait en fait beaucoup de choses pour lesquelles j’ai auditionné au début de l’année et je n’en ai eu aucune.»

Sur la façon dont elle a réagi à son manque d’offres: «J’ai eu ce moment de« Oh mon dieu! »Et ensuite j’ai pensé« tout au bon moment ».»

Sur un projet à venir: « Il y a une chose que je vais faire qui est super sombre. Je me suis dit: «Avons-nous besoin de quelque chose d’aussi sombre?» Mais c’est aussi très intéressant et sur la mémoire et tout est un peu fragmenté. J’ai vraiment l’impression que ce que je veux regarder et je suppose que faire partie est quelque chose avec une certaine joie. C’est ce dont les gens ont besoin. »