Quitter un univers aussi important que celui de ‘Star Wars’, ne devrait pas être quelque chose de facile pour les acteurs et moins si le film auquel ils ont participé devenait l’un des plus réussis de la saga, c’est pourquoi il a été révélé que une star de ‘Rogue One’ veut revenir à la franchise même si son personnage est mort.

Le spin-off de ‘Star Wars’, ‘Rogue One ‘, est devenu un grand succès pour la franchise en levant 1056 millions de dollars, tant de fans ont voulu en savoir un peu plus sur l’histoire de Jyn Erso et Cassian Andor, cependant, cela n’était plus possible car les deux personnages ont perdu le la vie quand la planète où ils se trouvaient a été frappée par le rayon de l’étoile de la mort.

Heureusement, une nouvelle opportunité s’est maintenant présentée de voir Cassian Andor revenir dans sa propre série, alors Felicity Jones a déjà exprimé son souhait de revenir dans la franchise, Puisqu’il considère que son personnage a des affaires inachevées à terminer avant de quitter la saga, il espère donc que la production ramènera Jyn Erso.

«Je n’arrête pas de dire que la réincarnation est tout à fait possible dans l’univers de Star Wars, donc j’ai l’impression qu’il y a des choses inachevées pour Jyn. Je pense que ce serait fascinant de la regarder vieillir et pour être plus sage et lutter contre les forces obscures de l’univers, qui sont nombreuses », a expliqué pour The Hollywood Reporter, Felicity Jones.

Tandis que, la série ‘Cassian Andor’ est déjà en développement, Il n’a pas encore été confirmé que Jyn Erso en fera partie, cependant, à la suite des déclarations de Jones, il est possible que le studio cherche une place dans la nouvelle production, car il est clair que la star de ‘Rogue One ‘veut revenir à la franchise.