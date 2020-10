Le pantalon carré Bob l’éponge et un film d’horreur ne sont pas des concepts normalement liés. Cependant, dans le film Come Play, cela a tout le sens du monde et semble même être une pièce clé du puzzle de l’histoire. Le célèbre personnage Nickelodeon prend également en charge la visualisation d’un secteur spécifique de la société représentée dans ce nouveau film d’horreur du réalisateur Jacob Chase.

Come Play est l’un des films de la saison d’Halloween qui est actuellement projeté dans certains cinémas aux États-Unis. Son protagoniste est Oliver, un garçon dont vous vous souviendrez peut-être comme le fils de Scarlett Johansson et d’Adam Driver dans l’histoire de mariage de Noah Baumbach. Ici, il interprète un petit qui appartient au spectre de l’autisme, c’est pourquoi il communique exclusivement via un appareil intelligent dont le haut-parleur fonctionne comme une sorte d’intermédiaire.

Au début, on pourrait penser que l’intrigue se concentrera sur la croissance personnelle de l’enfant, jusqu’à ce qu’il apprenne à gérer son état et à exercer une communication plus ouverte avec les gens, cependant, le film prend rapidement un virage lorsque le garçon commence à être harcelé par un monstre aux membres longs et pâles qui veut apparemment être votre ami et vient de la technologie même qui l’aide à communiquer. La terreur prend le dessus, d’abord sur lui, puis sur sa famille et ses amis, quand tout le monde se rend compte que le danger est réel et pas seulement l’imagination de l’enfant.

Selon EW, pour le réalisateur Jacob Chase, il était clair que construire un personnage d’enfant atteint d’autisme était une responsabilité lettres majuscules au-delà de la réalisation d’un simple film d’horreur. Le cinéaste a eu l’idée d’inclure le concept de Bob l’éponge dans le film d’horreur, car sa femme, qui travaille avec des enfants du spectre, lui a dit à quel point les programmes d’éponges de mer sont utiles et instructifs pour ces enfants.

C’est pourquoi, dans le film, SpongeBob est l’un des programmes que le petit Oliver regarde religieusement à la télévision, jour après jour, lorsqu’il n’est pas à l’école ou qu’il est plongé dans une lecture. Le programme donne une qualité supplémentaire pour construire correctement le personnage.

Chase espérait que l’histoire d’un garçon confronté à ses pires craintes résonnerait avec Nickelodeon, la ville natale du célèbre SpongeBob SquarePants. Et heureusement, ce fut le cas, puisque le studio n’a eu aucun problème à collaborer avec le réalisateur, afin qu’il puisse utiliser divers clips de la série animée à différents moments du film.

Le petit acteur, Azhy Robertson, est l’un des fans de la série. Il partage ce goût de faire des films pour adultes comme ce film d’horreur, celui de Baumbach susmentionné, ou la série HBO The Plot Against America, mais en même temps il a les goûts typiques de son âge, comme l’émission Nickelodeon.

«C’est comme s’il [Bob Esponja] dites ce que vous pensez », dit Robertson. «Habituellement, la plupart des émissions, ou la plupart des émissions d’humour, ont maintenant des couches émotionnelles. Mais SpongeBob est une pure folie et un fou tout le temps. Je pense que c’est une mauvaise chose pour certains programmes. Mais je pense que SpongeBob va parfaitement. “

Come Play est réalisé et écrit par Jacob Chase susmentionné. Il est basé sur un premier court métrage de sa propre paternité, Larry, qu’il parvient maintenant à développer en un long métrage. Il n’a pas encore de date de sortie au Mexique.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.