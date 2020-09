Disney a enfin révélé la date de sortie de la deuxième saison de The Mandalorian, qui arrivera sur sa plateforme Disney Plus 30 octobre prochain.

La société a rendu publique la nouvelle du retour de la série star de la plateforme via les comptes Twitter de Disney Plus et le compte officiel Star Wars.

Quant aux nouvelles surprises que l’on peut attendre pour le retour de la série avec Pedro Pascal comme protagoniste, ce sont que Sam Hargrave, directeur d’Extraction, a confirmé sa participation au projet en tant que directeur adjoint de la deuxième unité, donc sa supervision dans les scènes d’action de production, ils s’assurent que ces séquences sont prises à un autre niveau. De plus, on assistera au retour officiel de Boba Fett à l’écran grâce à l’acteur Temuera Morrison et à la participation de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano.

Heureusement, la production de la deuxième saison de The Mandalorian a terminé le tournage avant que la crise sanitaire dérivée de la pandémie de coronavirus oblige les studios et les grandes productions à suspendre leurs activités pendant plusieurs mois, donc sa première n’a subi aucun retard ( via). En fait, on a même appris il y a quelques mois que Lucasfilm allait déjà développer la troisième saison de la série bien avant de savoir ce qui allait arriver à la seconde.

N’oubliez pas que dans le cas du Mexique et du reste de l’Amérique latine, Disney Plus ne sera pas disponible avant 17 novembre 2020, nous devrons donc attendre encore quelques semaines pour même profiter de la première saison de la série sur la plateforme.

Eugenia Rivas Calderón Amatrice de films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre. Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je le vis en regardant Derry Girls.