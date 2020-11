Après la diffusion commerciale de Tenet sur grand écran qui a commencé en août dans un contexte de crise sanitaire mondiale, l’ambitieux film de Christopher Nolan arrivera bientôt au format physique et numérique. Pour cette raison, il est temps pour vous de commencer à préparer votre maison car nous vous indiquons la date de sortie et les détails de ce que contiendront le DVD et le Blu-ray du film (via Collider).

Pour commencer, marquez vos calendriers comme 15 décembre 2020 car ce sera la date de sortie à laquelle Tenet sera disponible Pack Combo 4K UHD, Blu-ray, DVD et sur les plateformes numériques.

Pack combiné Tenet 4K UHD et Blu-ray

Regarder le monde sous un nouveau jour: la création de Principe– Ceci est un regard d’une heure sur le développement et la production du film raconté par les acteurs et l’équipe.

PRIX EN DOLLARS

Pack combiné UHD 4K – 44,95 $. Blu-ray – 35,99 $, DVD – 28,98 $.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

4K, Blu-ray, DVD. Date de sortie: 15 décembre 2020.Date de précommande: 10 novembre 2020. Langues DVD: Anglais, espagnol latin, anglais-ADS, français canadien.Langues Blu-ray: Anglais, espagnol latin, français canadien, anglais-ADS, portugais brésilien.Sous-titres DVD: SDH anglais, espagnol latin, français parisienSous-titres Blu-Ray: Anglais, espagnol latin, français parisien, portugais brésilien.Durée: 151 minutes.Classification: PG-13 pour des séquences intenses de violence et d’action, et des références de dialogue suggestives.

En ce qui concerne son arrivée prochaine au format physique et numérique, Tenet, comme Warner Bros., a dû faire face à l’incertitude de sa libération pendant la pandémie de coronavirus qui a causé tant de ravages dans l’industrie cinématographique actuelle. En ce moment, le film avec Robert Pattinson et John David Washington se vante d’avoir atteint le 347 100 000 MDD globalement. Lors d’une récente interview, Christopher Nolan était satisfait de la performance au box-office et a demandé très sincèrement aux studios de cinéma d’éviter de tirer les mauvaises conclusions du film.

«Warner Bros. a sorti Tenet et je suis ravi qu’il ait soulevé la somme de 350 millions de dollars. Je crains que les études tirent les mauvaises conclusions de notre lancement. Au lieu de regarder où le film a bien fonctionné et comment cela peut leur fournir les revenus indispensables, ils cherchent où cela n’a pas fonctionné et le font en tenant compte des mêmes paramètres utilisés avant COVID-19 ”, a-t-il déclaré.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.